Більше 20 журналістів затримано в неділю у Білорусі на акціях протесту



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У Мінську затримано 17 журналістів, в Гродно – 4, у Вітебську – 2 Фото: «Радыё Свабода»

Серед затриманих є журналісти як білоруських, так і російських ЗМІ

Уже понад 20 журналістів затримано в Білорусі на акціях протесту в неділю, 11 жовтня.

Про це повідомляє Інтерфакс-Захід з посиланням на Білоруську асоціацію журналістів.

«На цей час у Мінську затримано 17 журналістів, в Гродно – 4, у Вітебську – 2», – йдеться у повідомленні.

Згідно з даними правозахисного центру «Весна», серед затриманих є журналісти як білоруських, так і російських ЗМІ.

Раніше офіційний представник ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич підтвердила затримання групи журналістів в Мінську, уточнивши, що вони доставлені в Жовтневе РУВС «для перевірки документів».

Портал Tut.BY своєю чергою повідомляє, що після перевірки документів частина журналістів поки так і не випустили: а на питання представників ЗМІ, як довго їх будуть утримувати, співробітник РУВС сказав: «Чекаємо», при цьому не уточнив, чого саме.

У Білорусії з 9 серпня тривають масові протести через офіційні результати президентських виборів, згідно з якими Лукашенко набрав 80 відсотків голосів. Протестуючі звинувачують владу у фальсифікації результатів і численних порушеннях демократичної процедури, а також в жорстокому поводженні й порушенні прав протестуючих під час затримання. Лукашенко неодноразово заявляв, що бачить в протестах західний вплив.

10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

Нагадаємо, на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.

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