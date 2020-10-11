Більше 20 журналістів затримано в неділю у Білорусі на акціях протесту
Серед затриманих є журналісти як білоруських, так і російських ЗМІ
Уже понад 20 журналістів затримано в Білорусі на акціях протесту в неділю, 11 жовтня.
Про це повідомляє Інтерфакс-Захід з посиланням на Білоруську асоціацію журналістів.
«На цей час у Мінську затримано 17 журналістів, в Гродно – 4, у Вітебську – 2», – йдеться у повідомленні.
Згідно з даними правозахисного центру «Весна», серед затриманих є журналісти як білоруських, так і російських ЗМІ.
Раніше офіційний представник ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич підтвердила затримання групи журналістів в Мінську, уточнивши, що вони доставлені в Жовтневе РУВС «для перевірки документів».
Портал Tut.BY своєю чергою повідомляє, що після перевірки документів частина журналістів поки так і не випустили: а на питання представників ЗМІ, як довго їх будуть утримувати, співробітник РУВС сказав: «Чекаємо», при цьому не уточнив, чого саме.
10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.
Нагадаємо, на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.