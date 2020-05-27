У Конституційному суді оскаржили конституційність закону про «законодавчий спам»



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Фото: РБК-Україна

Конституційне подання подали 53 нардепа, на думку парламентарів, закон не відповідає низці статей Конституції і порушує права депутатів

В Конституційний суд України надійшло подання щодо конституційності закону «Про внесення змін до Регламенту ВРУ щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України в ході законодавчої процедури». Даний законопроєкт спрямований на боротьбу з «законодавчим спамом».

Про це повідомили в пресслужбі КСУ.

Наголошується, що конституційне подання було подано 53 народними депутатами України.

«Суб'єкт права на конституційне подання вважає, що оспорюваний закон України не відповідає низці статей основного закону», - відзначили в КСУ.

Відзначимо, даний законопроект передбачає введення ліміту на внесення поправок у законопроекті. Зокрема, у разі прийняття Радою рішення про застосування особливої процедури кожна депутатська фракція може визначити не більше 5 пропозицій, поправок, які не враховані головним комітетом, на яких вона наполягає. Також кожен позафракційний нардеп, поправки якого враховані головним комітетом, має право визначити не більше одного неврахованого пропозиції.

Прийняття закону було викликано великою кількістю правок до банківського закону.

Нагадаємо, даний законопроєкт був прийнятий Верховною Радою 16 квітня, «за» проголосували 242 нардепи.

Наприкінці квітня закон про внесення змін до регламенту парламенту був підписаний президентом Володимиром Зеленським.