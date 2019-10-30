Штучний інтелект забанив понад 20 тисяч гравців онлайн ігор за спам і образи



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Після шести тижнів роботи кількість токсичних повідомлень знизилася на 20%

Система модерування Minerva фіксує порушення після завершення матчу

Турнірна платформа FACEIT розповіла про успіхи системи модерування Minerva, розробленої на основі штучного інтелекту.

Система розроблена спільно з Jingsaw для використання Google Cloud.

За 1,5 місяці штучний інтелект забанив понад 20 тисяч гравців онлайн ігор.

Minerva фіксує порушення після завершення матчу. Вона карає гравців за спам, образи, використання читів і багато іншого.

Розробники зафіксували позитивний вплив Minerva на спілкування між гравцями: після шести тижнів роботи кількість токсичних повідомлень знизилося на 20% (з 2,2 до 1,82 мільйона штук). Кількість гравців, які дозволяють собі писати образливі повідомлення, скоротилася приблизно на 8%.

У FACEIT пообіцяли в майбутньому розвивати і покращувати роботу Minerva.

Компанія планує вдосконалити систему настільки, щоб вона могла розпізнавати образи в реальному часі.

На початку вересня «Лабораторія Касперського» повідомила, що розробила антічит для боротьби з нечесними гравцями на чемпіонатах. Програма відстежує статистику гравців в реальному часі і передає її суддям. Фірма вже уклала угоду з платформою StarLadder, а першим турніром для неї став StarLadder Berlin Major 2019 по Counter-Strike: Global Offensive.