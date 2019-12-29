Відомий виробник електроніки заплатить великі гроші всім власникам смартфонів



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Стати учасниками програми поліпшення програмного забезпечення можуть всі користувачі

Однією з найбільших і найвідоміших компаній на ринку є китайська корпорація Huawei, але на початку 2019 року американська влада завдали по ній вкрай потужний удар. Справа в тому, що вони вважали за необхідне ввести персональні санкції щодо даного виробника електроніки, тим самим змусивши всі американські компанії відмовитися від співпраці з таким.

Про це повідомляє Тehnofan.

Це, що очевидно, негативно позначилося на становищі набирає популярність бренду, особливо з тим урахуванням, що влада США заявили в якості причини такого вчинку зі свого боку стеження за всіма користувачами, яка здійснюється через спеціальні проломи, навмисно додані компанією свого ПО для мобільних пристроїв, щоб китайський спецслужби могли в режимі реального часу стежити за всіма користувачами. Це вкрай сильно «підірвало» довіру до всього бренду, тому що багато його просто втратили.

У підсумку, як наслідок, китайська корпорація Huawei вважає за необхідне виправити ситуацію і довести, що вона дуже відповідально підходить до безпеки користувачів своєї фірмової продукції, а особливо смартфонів. Для цього даний виробник електроніки запросив кілька десятків відомих хакерів і експертів з безпеки на спеціальну закриту конференцію, яка пройшла в грудні в Німеччині. Туди пускали тільки за запрошеннями, тому потрапити на даному захід журналісти не змогли, а дізналися про те, що таке пройшло, лише через кілька днів після його завершення, тому що даний бренд не захотів розкривати таких своїх дій. На цьому заході була анонсована спеціальна програма заохочення за допомогу в поліпшенні фірмового програмного забезпечення.

Всіх користувачів, які допоможуть посилити безпеку смартфонів і планшетів компанії на базі Android, обіцяють щедро віддячити. Так, зокрема, за невеликі баги і недоліки в безпеці обіцяють заплатити 1 000 євро, тоді як за уразливості і помилки середнього рівня, що дозволяють наприклад обійти блокування паролем, обіцяють виплатити цілих 50 000 євро, тобто в цілих 50 разів більше. Втім, за прогалини в захисті високого рівня так і зовсім платять цілих 100 000 євро, а ось за критичні уразливості обіцяють заплатити цілих 200 000 євро. Таким чином, як можна легко помітити, при найкращому розкладі всі користувачі можуть отримати без зайвих складнощів цілих 14 млн євро, а це просто величезна сума грошей, що напевно очевидно абсолютно всім.

Хакерів від простих користувачів нічого не відрізняє, тому стати учасниками програми поліпшення програмного забезпечення можуть всі користувачі, зробивши це без будь-яких зайвих складнощів і всього подібного. Для цього потрібно просто написати в службу технічної підтримки Huawei з відділу безпеки, детально описавши принцип роботи бага або уразливості. Бажано наочно його показати на зображеннях або ж відео. Заявки такого роду обробляються майже цілодобово, тому вже протягом декількох днів китайська корпорація підтвердить наявність такої проблеми, або ж спростує. Пролом буде закритий в термін від 3 до 90 днів, а зроблять це шляхом випуску оновлення для фірмових мобільних пристроїв.

Як повідомлялося, у кіберполіції розповіли, як хакер вкрав з рахунків українців більше мільйона гривень.

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