Адвокат розповів, чому не варто ігнорувати штраф за порушення правил дорожнього руху

Постанова про порушення ПДР може бути скасована лише компетентним органом за зверненням водія

Сама по собі думка водія про те що штраф незаконний не скасовує постанови про притягнення його до адміністративної відповідальності

Дорожній адвокат розповів, що не варто ігнорувати штрафи за порушення правил дорожнього руху та відповів, через який час анулюється адміністративне стягнення за ПДР.

«Факт винесення відносно водія постанови свідчить про те, що він вважається таким, що притягувався до адміністративної відповідальності. Інакшими словами, правопорушником. Якщо водій не оскаржив постанову, він додатково сам визнав себе порушником! Навіть якщо він нічого не порушував», – цитує юриста finance.ua.

У такому випадку він буде вважатись таким, що не притягувався до адміністративної відповідальності лише у разі, якщо протягом року він не вчинив нового адміністративного правопорушення (ст.39 КУпАП).

У іншому випадку, протягом року він вважається таким, що притягувався до адміністративної відповідальності та повинен повідомляти про це у разі потреби.

Якщо ж протягом року від дня винесення постанови, відносно водія винесено нову постанову, то цей відлік часу розпочинається «з нуля».

Окрім того, по деяких статтях КУпАП передбачено більш суворішу відповідальність при повторному порушенні протягом року, це зокрема позбавлення права керування транспортними засобами, адміністративний арешт, громадські роботи, вилучення транспортного засобу тощо.

При цьому, сама по собі думка водія про те що штраф незаконний не скасовує постанови про притягнення його до адміністративної відповідальності. Постанова може бути скасована лише компетентним органом за зверненням водія.

Зазначимо, українцям блокують платіжні карти за несплату штрафів за «листи щастя».

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