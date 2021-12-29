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    Вибух у лікарні на Прикарпатті: постраждалу літаком доправили до Києва (відео)

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    Санітарний літак ДСНС України приземлився на аеродромі у Києві - Вибух у лікарні на Прикарпатті: постраждалу літаком доправили до Києва (відео)
    Санітарний літак ДСНС України приземлився на аеродромі у Києві
    фото: ДСНС

    У ДСНС зазначають, що триває боротьба за життя трьох постраждалих

    Санітарний літак Державної служби України з надзвичайних ситуацій доправив до Києва жінку, яка постраждала внаслідок пожежі у Косівській лікарні. Про це йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

    «29 грудня о 17:37 санітарний літак ДСНС України приземлився на аеродромі у Києві, доправивши з Івано-Франківська одну із жінок, що постраждала під час пожежі у Косівській лікарні», – мовиться у дописі.

    У Службі зауважили, що під час пожежі в лікарні загинули три людини, а трьох пацієнтів з сусідньої палати було врятовано.

    «Триває боротьба за життя ще трьох постраждалих, які отримали опіки різної тяжкості, – від 20% до 80%», – йдеться у повідомленні.

    Як відомо, смертельну пожежу в лікарні на Прикарпатті могла спричинити заупокійна свічка.

    Зазначимо, двоє людей, які постраждали під час вибуху та пожежі у Косівській центральній районній лікарні (ЦРЛ), у критичному і важкому стані. В однієї пацієнтки 90% опіків тіла, ще в однієї – 60%.

    Пізно ввечері 28 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило про вибух у Косівській центральній районній лікарні.

    Згодом у ДСНС повідомили, що пожежники врятували з вогню трьох людей. Спершу місцеві рятувальники заявили, що виявили на місці події тіла двох пацієнтів.

    О пів на першу ночі голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук повідомила, що попередньо кількість жертв становить три особи. Крім того, за її словами, ще одна людина померла від коронавірусу.

    Детальніше читайте у матеріалі: Вибух у лікарні на Прикарпатті: все, що відомо станом на ранок
    Теги: вибух ДСНС літак час
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    Вибух у лікарні на Прикарпатті: постраждалу літаком доправили до Києва (відео)