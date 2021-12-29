Вибух у лікарні на Прикарпатті: постраждалу літаком доправили до Києва (відео)

У ДСНС зазначають, що триває боротьба за життя трьох постраждалих

Санітарний літак Державної служби України з надзвичайних ситуацій доправив до Києва жінку, яка постраждала внаслідок пожежі у Косівській лікарні. Про це йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

«29 грудня о 17:37 санітарний літак ДСНС України приземлився на аеродромі у Києві, доправивши з Івано-Франківська одну із жінок, що постраждала під час пожежі у Косівській лікарні», – мовиться у дописі.

У Службі зауважили, що під час пожежі в лікарні загинули три людини, а трьох пацієнтів з сусідньої палати було врятовано.

«Триває боротьба за життя ще трьох постраждалих, які отримали опіки різної тяжкості, – від 20% до 80%», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, смертельну пожежу в лікарні на Прикарпатті могла спричинити заупокійна свічка.

Зазначимо, двоє людей, які постраждали під час вибуху та пожежі у Косівській центральній районній лікарні (ЦРЛ), у критичному і важкому стані. В однієї пацієнтки 90% опіків тіла, ще в однієї – 60%.

Пізно ввечері 28 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило про вибух у Косівській центральній районній лікарні.

Згодом у ДСНС повідомили, що пожежники врятували з вогню трьох людей. Спершу місцеві рятувальники заявили, що виявили на місці події тіла двох пацієнтів.

О пів на першу ночі голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук повідомила, що попередньо кількість жертв становить три особи. Крім того, за її словами, ще одна людина померла від коронавірусу.

Детальніше читайте у матеріалі: Вибух у лікарні на Прикарпатті: все, що відомо станом на ранок