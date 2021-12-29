Вибух у лікарні на Прикарпатті: у постраждалих до 90% опіків тіла

В однієї пацієнтки після вибуху та пожежі 90% опіків тіла, ще в однієї – 60%

Наразі розглядається питання про транспортування однієї з постраждали в опіковий центр Києва

Двоє людей, які постраждали під час вибуху та пожежі у Косівській центральній районній лікарні (ЦРЛ), у критичному і важкому стані. В однієї пацієнтки 90% опіків тіла, ще в однієї – 60%. Про це «Укрінформу» повідомив заступник головного лікаря з хірургічної допомоги Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Андрій Яворський.

«Вночі до нас госпіталізували трьох людей, з них двоє – у реанімаційному відділенні. Пацієнтка 1975 року народження критично важка, у неї 90% опіків тіла, у пацієнтки 1963 року народження – близько 60% опіків тіла, вона важка, але стан є більш стабільним. Наразі розглядається питання про її транспортування в опіковий центр Києва», – зазначив Яворський.

За його словами, третім постраждалим на пожежі у Косівській ЦРЛ є лікар. Наразі він перебуває в опіковому відділенні. У нього 20% опіків тіла і його стан медики оцінюють як стабільний.

Як відомо, пізно ввечері 28 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило про вибух у Косівській центральній районній лікарні.

Згодом у ДСНС повідомили, що пожежники врятували з вогню трьох людей. Спершу місцеві рятувальники заявили, що виявили на місці події тіла двох пацієнтів.

О пів на першу ночі голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук повідомила, що попередньо кількість жертв становить три особи. Крім того, за її словами, ще одна людина померла від коронавірусу.

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