На Прикарпатті стався вибух в лікарні: двоє хворих загинули

На Прикарпатті під час пожежі у лікарні загинуло двоє пацієнтів

Вибух стався в одній з палат реанімаційного відділення лікарні

В Івано-Франківській області стався вибух у Косівській центральній районній лікарні. Жертвами вибуху, за попередніми даними, стали дві людини. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Вибух стався в одній з палат реанімаційного відділення лікарні.

Наразі, обставини події з'ясовуються та уточнюються.

«За наявною інформацією, внаслідок інциденту загинули двоє людей», – заявили в міністерстві.

Як розповіли в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, вибух в лікарні пролунав після 21:00 в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі.

Близько 22:00 пожежу ліквідували. Пожежники врятували з вогню трьох людей.

Рятувальники зазначили, що обидві загиблі людини – це пацієнти лікарні.

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