На Прикарпатті стався вибух в лікарні: двоє хворих загинули
Вибух стався в одній з палат реанімаційного відділення лікарні
В Івано-Франківській області стався вибух у Косівській центральній районній лікарні. Жертвами вибуху, за попередніми даними, стали дві людини. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Вибух стався в одній з палат реанімаційного відділення лікарні.
Наразі, обставини події з'ясовуються та уточнюються.
«За наявною інформацією, внаслідок інциденту загинули двоє людей», – заявили в міністерстві.
Як розповіли в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, вибух в лікарні пролунав після 21:00 в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі.
Близько 22:00 пожежу ліквідували. Пожежники врятували з вогню трьох людей.
Рятувальники зазначили, що обидві загиблі людини – це пацієнти лікарні.
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