  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Прикарпатті стався вибух в лікарні: двоє хворих загинули

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Прикарпатті під час пожежі у лікарні загинуло двоє пацієнтів - На Прикарпатті стався вибух в лікарні: двоє хворих загинули
    На Прикарпатті під час пожежі у лікарні загинуло двоє пацієнтів
    фото: facebook.com/MNSIFR

    Вибух стався в одній з палат реанімаційного відділення лікарні

    В Івано-Франківській області стався вибух у Косівській центральній районній лікарні. Жертвами вибуху, за попередніми даними, стали дві людини. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    Вибух стався в одній з палат реанімаційного відділення лікарні.

    Наразі, обставини події з'ясовуються та уточнюються.

    «За наявною інформацією, внаслідок інциденту загинули двоє людей», – заявили в міністерстві.

    Як розповіли в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, вибух в лікарні пролунав після 21:00 в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі.

    Близько 22:00 пожежу ліквідували. Пожежники врятували з вогню трьох людей.

    Рятувальники зазначили, що обидві загиблі людини – це пацієнти лікарні.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Прикарпатті стався вибух в лікарні: двоє хворих загинули
    На Прикарпатті стався вибух в лікарні: двоє хворих загинули
    фото: facebook.com/MNSIFR

    25 грудня на Львівщині вибухнув газ у житловому будинку: постраждали п'ятеро осіб. В результаті вибуху будинок зруйновано було повністю.

    Нещодавно у місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух побутового газу у житловому будинку, який зруйнував два поверхи будівлі.

    Також у житловому будинку в Покровську вибухнув газ, власник квартири опинився у лікарні.

    Читайте також:
    Теги: вибух газ рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Прикарпатті стався вибух в лікарні: двоє хворих загинули