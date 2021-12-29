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    Смертельну пожежу в лікарні на Прикарпатті могла спричинити заупокійна свічка

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    Реанімація лікарні Косова після вибуху та пожежі - Смертельну пожежу в лікарні на Прикарпатті могла спричинити заупокійна свічка
    Реанімація лікарні Косова після вибуху та пожежі
    фото: npu.gov.ua

    У реанімації працювали одночасно п’ять кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем

    МВС України оприлюднило попередні дані щодо розслідування трагедії в Косівській лікарні, у якій вночі загинули люди.

    «На жаль, попри те, що обставини таких резонансних пожеж відрізняються – причина майже завжди одна: грубе порушення правил пожежної безпеки. 28 грудня у Косівській лікарні саме дії людини, її необізнаність щодо елементарних законів фізики та нехтування правилами безпеки, призвели до непоправних втрат», – заявили у пресцентрі МВС.

    Відомо, що в реанімації працювали одночасно п’ять кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем.

    «Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від Сovid-19, один із співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку. Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети… У таких умовах швидкого поширення пожежі було не уникнути», – додали у МВС.

    Правоохоронці додають, що за таку страшну помилку і людям, і державі довелося заплатити дуже високу ціну – загинуло троє людей.

    «Наразі лікарі борються за життя тих, хто отримав травми, а ДСНС проведе невідкладні перевірки лікарень на стан пожежної безпеки. Проте ми вже зараз закликаємо керівників медичних установ суворо заборонити використання відкритого вогню в реанімаційних відділеннях та поблизу кисневого обладнання», – резюмується у заяві.

    Зазначимо, Двоє людей, які постраждали під час вибуху та пожежі у Косівській центральній районній лікарні (ЦРЛ), у критичному і важкому стані. В однієї пацієнтки 90% опіків тіла, ще в однієї – 60%.

    Як відомо, пізно ввечері 28 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило про вибух у Косівській центральній районній лікарні.

    Згодом у ДСНС повідомили, що пожежники врятували з вогню трьох людей. Спершу місцеві рятувальники заявили, що виявили на місці події тіла двох пацієнтів.

    О пів на першу ночі голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук повідомила, що попередньо кількість жертв становить три особи. Крім того, за її словами, ще одна людина померла від коронавірусу.

    Детальніше читайте у матеріалі: Вибух у лікарні на Прикарпатті: все, що відомо станом на ранок
    Теги: Національна поліція України МВС Івано-Франківщина смерть лікарня розслідування
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    Смертельну пожежу в лікарні на Прикарпатті могла спричинити заупокійна свічка