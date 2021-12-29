Вибух у лікарні на Прикарпатті: кількість жертв зросла

За останніми даними, в Косівській центральній районній лікарні, де стався вибух, чотири людини загинули

За останніми даними, жертвами вибуху стали чотири людини

В Івано-Франківській області в результаті вибуху у Косівській центральній районній лікарні зросла кількість загиблих. Про це повідомила глава Івано- Франківської ОДА Світлана Оніщук.

За останніми даними, в Косівській центральній районній лікарні, де стався вибух, чотири людини загинули.

«Одна людина загинула від хвороби Covid-19, троє – від пожежі», – повідомила голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Оніщук.

Також за її словами, ще троє людей постраждали від вибуху. Їх направили в Івано-Франківську обласну лікарню.

«Їм надається весь спектр допомоги», – сказала Оніщук.

Також вона підкреслила, що всі екстрені служби міста працюють в екстреному режимі.

Як відомо, 28 грудня ввечері у Косівській центральній районній лікарні в Івано-Франківській області стався вибух у реанімаційній палаті. Спочатку повідомлялося про двох загиблих.