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    Вибух у лікарні на Прикарпатті: кількість жертв зросла

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    За останніми даними, в Косівській центральній районній лікарні, де стався вибух, чотири людини загинули - Вибух у лікарні на Прикарпатті: кількість жертв зросла
    За останніми даними, в Косівській центральній районній лікарні, де стався вибух, чотири людини загинули
    фото: facebook.com/MNSIFR

    За останніми даними, жертвами вибуху стали чотири людини

    В Івано-Франківській області в результаті вибуху у Косівській центральній районній лікарні зросла кількість загиблих. Про це повідомилаглава Івано- Франківської ОДА Світлана Оніщук.

    За останніми даними, в Косівській центральній районній лікарні, де стався вибух, чотири людини загинули.

    «Одна людина загинула від хвороби Covid-19, троє – від пожежі», – повідомила голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Оніщук.

    Також за її словами, ще троє людей постраждали від вибуху. Їх направили в Івано-Франківську обласну лікарню.

    «Їм надається весь спектр допомоги», – сказала Оніщук.

    Також вона підкреслила, що всі екстрені служби міста працюють в екстреному режимі.

    Як відомо, 28 грудня ввечері у Косівській центральній районній лікарні в Івано-Франківській області стався вибух у реанімаційній палаті. Спочатку повідомлялося про двох загиблих.

    Теги: вибух хвороби
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    Вибух у лікарні на Прикарпатті: кількість жертв зросла