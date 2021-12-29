Вибух у лікарні на Прикарпатті: все, що відомо станом на ранок

В Косівській центральній районній лікарні, де стався вибух, чотири людини загинули

Унаслідок пожежі в реанімаційному відділенні Косівської центральної районної лікарні увечері 28 грудня загинуло три пацієнти та постраждало ще три. Один хворий помер від коронавірусу. Главком зібрав всю інформацію, що відома станом на ранок 29 грудня.

Пізно ввечері 28 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило про вибух у Косівській центральній районній лікарні.

У ДСНС повідомили, що інформація про пожежу в реанімаційному відділенні Косівської центральної районної лікарні, що розташоване на першому поверсі чотириповерхової будівлі лікарні, надійшла до рятувальників о 21:22. Вогонь охопив 55 кв. м площі.

До прибуття перших підрозділів персоналом лікарні евакуйовано 12 хворих.

Близько 22:00 пожежу ліквідували. Пожежники врятували з вогню трьох людей.

Спершу місцеві рятувальники заявили, що виявили на місці події тіла двох пацієнтів.

О пів на першу ночі голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук повідомила, що попередньо кількість жертв становить три особи.

Крім того, за її словами, ще одна людина померла від коронавірусу.

Трьох постраждалих, які перебували в сусідній палаті, направили до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, де надають їм увесь спектр допомоги.

Наразі поліцейські забезпечують охорону публічного порядку на місці надзвичайної події.

Слідчі вживають першочергових заходів для встановлення обставин і причин пожежі.

Інформацію про подію внесено до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Питання про відкриття кримінального провадження слідчі ухвалять після того, як завершать огляд місця події.

Мешканці міста у соцмережі висувають версії, що в лікарні економили кисень і вибухнути міг кисневий балон.