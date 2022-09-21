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Вибухи у Херсоні: ймовірно постраждала техніка окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи у Херсоні: ймовірно постраждала техніка окупантів
фото з відкритих джерел

Представники українського руху опору влучили у техніку російських окупантів у районі залізничного Антонівського мосту

Сьогодні, 21 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні прогриміли вибухи. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Братчук повідомляє, що за даними місцевих мешканців, представники українського руху опору влучили у техніку російських окупантів у районі залізничного Антонівського мосту.

«Херсонщина. Район залізничного Антонівського мосту. Рух Опору Південь, за даними місцевих мешканців, повідомляє про влучання у ворожу техніку. Інформація уточнюється», – написав Братчук.

Нагадаємо, триває двісті десята доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку. 

Теги: окупанти ЗСУ війна Херсонщина

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