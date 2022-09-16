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Херсонщина: деокуповане Високопілля зруйноване на 80% (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Херсонщина: деокуповане Високопілля зруйноване на 80% (фото, відео)
Гуманітарна ситуація у деокупованих населених пунктах залишається критичною та ускладнюється обстрілами
Ярослав Янушевич/Facebook

У Високопіллі залишаються 270 жителів

Російські загарбники зруйнували селище Високопілля на Херсонщині на 80%. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ярослав Янушевич.

«Історії людей і руйнування, які залишив ворог, – моторошні. Селище зруйноване на 80%. Зараз тут залишаються 270 жителів», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що гуманітарна ситуація, як і в решті звільнених населених пунктах, залишається критичною та ускладнюється обстрілами. Це не дає змоги відновити електро- та водопостачання, а також повернути до роботи лікарні, аптеки та магазини.

«Тому зараз ми робимо все, щоб до зими вивезти звідси якомога більше людей та, по можливості, відновити світло, воду та опалення. Де це зробити неможливо – вирішуватимемо питання із забезпеченням людей «буржуйками», дровами та вугіллям», – зазначає голова ОВА.

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо про звільнення Високопілля на Херсонщині. Відомо, що прапор підняли на даху місцевої лікарні. За цей населений пункт давно йшли важкі бої. Telegram-канали повідомляють, що при взятті цього населеного пункту наші бійці дуже добре поповнили обмінний фонд. 

Теги: окупанти ЗСУ Херсонщина опалення водопостачання звільнення ворог

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