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РФ проводить мобілізацію під виглядом відправки на будівельні роботи – Генштаб  

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ проводить мобілізацію під виглядом відправки на будівельні роботи – Генштаб  
ЗСУ завдали 32 удари по ворожих позиціях
фото: Shutterstock

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 22 об’єктах противника

Триває двісті десята доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За добу ворог завдав п’ять ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Внаслідок ударів російських військ постраждала інфраструктура більш як 30 населених пунктів.  Серед них – Харків, Слов’янськ, Печеніги, Покровськ, Полтавка, Білогорівка, Невельське, Мар’їнка, Миролюбівка та Високопілля.

Зберігається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та артилерії:

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Залізний Міст і Гута-Студенецька Чернігівської області та Манухівка, Бачівськ, Бояро-Лежачі, Волфине, Голишівське і Тур’я Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Грушівка, Куп’янськ, Ветеринарне, Гоптівка та Глибоке;
  • на Краматорському напрямку – Ярова, Студенок, Тетянівка, Богородичне, Райгородок, Закітне та Озерне;
  • на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмутське, Роздолівка, Кліщівка, Краснополівка, Званівка, Юр’ївка та Нью-Йорк;
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Мар’їнка, Водяне та Первомайське;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали близько 25 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Золота Нива, Гуляйполе, Рівнопілля та Зелене Поле.

На Південнобузькому напрямку

Вогневого ураження зазнали понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки і коригування вогню ворог здійснив понад 60 вильотів БпЛА. Щонайменше шість безпілотних літальних апаратів задіяв для завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

Для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово захоплених територіях України військово-політичне керівництво російської федерації оголосило часткову мобілізацію. Разом з тим, продовжується проведення заходів так званої «внутрішньої самомобілізації». У військах казачого товариства «всєвєлікого войска донского» здійснюється підбір кандидатів для служби в Росгвардії. Кубанське казаче військо зобов’язане сформувати додаткові підрозділи добровольців та провести їх підготовку на базі районних казачих товариств краснодарського краю. У місті Чита і області набір кандидатів здійснюється під виглядом відправки на будівельні роботи в Україні.

За добу підрозділи наших військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Веселе, Зайцеве, Курдюмівка та Бахмутське.

Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 32 удари по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 17 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 опорних пунктів, 10 позицій зенітних ракетних комплексів та одного складу з боєприпасами. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили одну крилату ракету і 3 БпЛА ворога.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 22 об’єктах противника – зокрема по сім пунктах управління різного рівня та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. В зону ураження потрапили склади боєприпасів, об’єкти ППО та понтонні переправи окупантів. Загальні втрати ворога наразі уточнюються.

Нагадаємо, у містах Сибіру та Далекого Сходу 21 вересня відбуваються стихійні акції проти мобілізації, оголошеної сьогодні президентом РФ Володимиром Путіним. Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. 

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Теги: Авдіївка авіація ворог втрати Генштаб інфраструктура озброєння Озерне Слов’янськ Харків

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