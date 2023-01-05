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Вибухи у Макіївці: опубліковані супутникові знімки зруйнованої бази окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи у Макіївці: опубліковані супутникові знімки зруйнованої бази окупантів
Унаслідок удару в окупованій Макіївці (Донецькій області) зруйновано будівлю місцевого училища №19
фото з відкритих джерел

Знімки підтверджують, що будівля ПТУ повністю знищена

У мережі з’явилося фото російської військової бази у місті Макіївка до і після того, як ЗСУ завдали по ній ракетного удару. Вона розташовувалася у будівлі професійно-технічного училища № 19 посеред приватної забудови міста. 

Два знімки зроблені супутником компанії Planet Labs. На першому із них кількаповерхова будівля була цілою. На другому ж знімку на її місці видно тільки сіру пляму.

Вибухи у Макіївці: опубліковані супутникові знімки зруйнованої бази окупантів фото 1

Знімки підтверджують, що будівля ПТУ повністю знищена.

Вибухи у Макіївці: опубліковані супутникові знімки зруйнованої бази окупантів фото 2

Як відомо, внаслідок удару в окупованій Макіївці (Донецькій області) зруйновано будівлю місцевого училища №19, в якому розташовувалися мобілізовані російські військові. У новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати сотні загарбників, ще близько 300 росіян дістали поранення різного ступеня тяжкості.

У понеділок, 2 січня, Генштаб підтвердив, що українські захисники 31 грудня 2022 року завдали удару по району зосередження окупантів у Макіївці на Донеччині. Було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу окупантів уточнюються.

До відома, російська пропагандистка Маргарита Симоньян не має сумнівів щодо причини гибелі російських військовослужбовців у Макіївці – у всьому винні мобільники й самі ж солдати.

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Теги: Міноборони Генштаб Міноборони РФ військові Макіївка втрати поранення Маргарита Симоньян Донеччина

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