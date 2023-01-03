Удар ЗСУ по Макіївці підриває авторитет Путіна – ISW

Міноборони Росії намагається перекласти за удар по Макіївці на «ДНР» і мобілізованих

Нищівний удар по російській базі в Макіївці Донецької області 31 грудня викликав значну критику російського військового керівництва в інформаційному просторі РФ. І наразі міноборони Росії намагається перекласти провину за погану оперативну безпеку на офіційних осіб «Донецької народної республіки» і мобілізовані сили. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Представники так званих правоохоронних органів «ДНР» повідомили російським телеканалам, що удар стався, коли мобілізовані росіяни порушили оперативну безпеку, використовуючи особисті мобільні телефони, що дозволило українським силам завдати високоточного удару по базі. Близькі до Кремля ЗМІ та деякі блогери закликали запровадити суворіші правила використання мобільних телефонів серед військовослужбовців.

Блогери, пов’язані з «Вагнером», заявили, що російське військове командування полегшило українським силам удари по кількох сотнях військовослужбовців в одному місці, назвавши «брехнею» пояснення «ДНР» щодо використання мобільного телефону.

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Інші блогери заявили, що російське командування було свідком подібних ударів протягом останніх 11 місяців, але проявило «злочинну недбалість» і не змогло розосередити російські війська, що стоять у Макіївці, на менші групи в тилу.

Аналітики ISW зазначають, що такі глибокі військові невдачі й надалі ускладнюватимуть зусилля Путіна заспокоїти російську провоєнну спільноту та зберегти домінуючий наратив у внутрішньому інформаційному просторі.

Російські джерела стверджують, що Путін доручив військовим і слідчому комітету до 6 січня провести розслідування інциденту в Макіївці.

«Нездатність Путіна відповісти на критику та виправити недоліки російської військової кампанії може підірвати його авторитет як практичного військового лідера», - вважає ISW.

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Ключові висновки ISW:

Повідомляється, що українська протиповітряна оборона поспіль перехопила всі російські безпілотники під час ударів по Україні 31 грудня – 2 січня.

Повітряна та ракетна кампанія Росії проти України, ймовірно, не принесе бажаного Кремлем інформаційного ефекту серед російських націоналістів.

Нищівний удар українських HIMARS по російській базі в Макіївці Донецької області 31 грудня викликав значну критику російського військового керівництва в російському інформаційному просторі.

Міноборони Росії, ймовірно, намагається перекласти провину за погану оперативну безпеку на офіційних осіб та мобілізований персонал «Донецької народної республіки».

Російські джерела тепло відреагували на інсценізоване новорічне звернення російського президента Володимира Путіна, а російські блогери похвалили появу фінансиста «Вагнера» Євгенія Пригожина на передовій під час новорічних свят.

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Президент Росії Володимир Путін продовжує розширювати фінансові обіцянки, дані російським солдатам, оскільки українські чиновники продовжують попереджати про неминучу хвилю російської мобілізації.

Нагадаємо раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Тим часом Міноборони Росії зізналося, що ЗСУ провели успішну операцію з ліквідації противника в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині і традиційно заявило загалом про 63 загиблих.