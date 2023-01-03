Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар ЗСУ по Макіївці підриває авторитет Путіна – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар ЗСУ по Макіївці підриває авторитет Путіна – ISW
У РФ падає авторитет Путіна як військового лідера
фото з відкритих джерел

Міноборони Росії намагається перекласти за удар по Макіївці на «ДНР» і мобілізованих

Нищівний удар по російській базі в Макіївці Донецької області 31 грудня викликав значну критику російського військового керівництва в інформаційному просторі РФ. І наразі міноборони Росії намагається перекласти провину за погану оперативну безпеку на офіційних осіб «Донецької народної республіки» і мобілізовані сили. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Представники так званих правоохоронних органів «ДНР» повідомили російським телеканалам, що удар стався, коли мобілізовані росіяни порушили оперативну безпеку, використовуючи особисті мобільні телефони, що дозволило українським силам завдати високоточного удару по базі. Близькі до Кремля ЗМІ та деякі блогери закликали запровадити суворіші правила використання мобільних телефонів серед військовослужбовців.

Блогери, пов’язані з «Вагнером», заявили, що російське військове командування полегшило українським силам удари по кількох сотнях військовослужбовців в одному місці, назвавши «брехнею» пояснення «ДНР» щодо використання мобільного телефону.

Інші блогери заявили, що російське командування було свідком подібних ударів протягом останніх 11 місяців, але проявило «злочинну недбалість» і не змогло розосередити російські війська, що стоять у Макіївці, на менші групи в тилу.

Аналітики ISW зазначають, що такі глибокі військові невдачі й надалі ускладнюватимуть зусилля Путіна заспокоїти російську провоєнну спільноту та зберегти домінуючий наратив у внутрішньому інформаційному просторі. 

Російські джерела стверджують, що Путін доручив військовим і слідчому комітету до 6 січня провести розслідування інциденту в Макіївці.

«Нездатність Путіна відповісти на критику та виправити недоліки російської військової кампанії може підірвати його авторитет як практичного військового лідера», - вважає ISW.

Ключові висновки ISW:

  • Повідомляється, що українська протиповітряна оборона поспіль перехопила всі російські безпілотники під час ударів по Україні 31 грудня – 2 січня.
  • Повітряна та ракетна кампанія Росії проти України, ймовірно, не принесе бажаного Кремлем інформаційного ефекту серед російських націоналістів.
  • Нищівний удар українських HIMARS по російській базі в Макіївці Донецької області 31 грудня викликав значну критику російського військового керівництва в російському інформаційному просторі.
  • Міноборони Росії, ймовірно, намагається перекласти провину за погану оперативну безпеку на офіційних осіб та мобілізований персонал «Донецької народної республіки».
  • Російські джерела тепло відреагували на інсценізоване новорічне звернення російського президента Володимира Путіна, а російські блогери похвалили появу фінансиста «Вагнера» Євгенія Пригожина на передовій під час новорічних свят.
  • Російські війська продовжували безуспішні спроби поліпшити свої тактичні позиції на північний захід від Сватового після проведення тактичної паузи.
  • Український центр оборонних стратегій повідомив, що російські війська продовжують розгортання особового складу на лінії фронту Харків - Сіверськ.
  • Українські офіційні особи повідомили, що російські сили передислокуються вздовж східної лінії, намагаючись підтримувати темп артилерійських ударів.
  • Російські війська здійснили обмежені наступальні дії в Запорізькій області та продовжили посилення оборонних споруд.
  • Президент Росії Володимир Путін продовжує розширювати фінансові обіцянки, дані російським солдатам, оскільки українські чиновники продовжують попереджати про неминучу хвилю російської мобілізації.
Удар ЗСУ по Макіївці підриває авторитет Путіна – ISW фото 1

Нагадаємо раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Тим часом Міноборони Росії зізналося, що ЗСУ провели успішну операцію з ліквідації противника в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині і традиційно заявило загалом про 63 загиблих.

Теги: росія окупанти «ДНР» ЗСУ війна путін Макіївка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед ліквідованих окупантів могли також бути родичі мобілізованих
Удар по Макіївці: стало відомо, з якого регіону Росії були знищені окупанти
Вчора, 18:19
Це все, що залишилося від сотень російських загарбників
«Бавовна» у Макіївці: російські пропагандисти б’ються в істериці
Вчора, 20:16
ЗСУ вдарили по будівлі ПТУ у Макіївці, де базувалися окупанти
«Бавовна» в Макіївці: Генштаб повідомив, скільки техніки втратили окупанти
Вчора, 18:43

Події в Україні

Удар ЗСУ по Макіївці підриває авторитет Путіна – ISW
Удар ЗСУ по Макіївці підриває авторитет Путіна – ISW
Окупанти понад 70 разів атакували Сумщину. Пошкоджено школу
Окупанти понад 70 разів атакували Сумщину. Пошкоджено школу
Окупанти можуть провести мобілізацію на захоплених територіях
Окупанти можуть провести мобілізацію на захоплених територіях
Ворог обстріляв Краматорськ Донецької області
Ворог обстріляв Краматорськ Донецької області
Німецький журналіст, який висвітлює війну в Україні, отримав поранення на фронті
Німецький журналіст, який висвітлює війну в Україні, отримав поранення на фронті
У Сватовому ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів
У Сватовому ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Бізнес-партнерка Медведчука судиться із Зеленським
11K
2023 рік. Українська війна показує, яким він буде
9702
Коли окупанти можуть здійснити новий масований обстріл: роз’яснення ЗСУ
9381
Терорист Гіркін розповів, що не так із новорічним виступом Путіна
9301
Український воїн дивом врятувався від російської кулі: шокуюче відео
7967
«Бавовна» в Росії: губернатор заявив про атаку українського дрона

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
Вчора, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
Вчора, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
1 сiчня, 17:10

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту