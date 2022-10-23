Вибухи в окупованому Херсоні: підірвано автівку колаборанта (відео)
Підірвано авто начальника СІЗО Олега Тютюрая, який співпрацював з окупантами
У тимчасово окупованому Херсоні сьогодні, 23 жовтня, пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, а також написав народний депутат Олексій Гончаренко.
За даними нардепа, підірвали машину начальника СІЗО Олега Тютюрая, який співпрацював з окупантами.
«За попередніми даними, є загиблі. Поки невідомо, чи є серед них колаборант із СІЗО», – написав Гончаренко.
Колаборант Кирило Стремоусов вже підтвердив підрив автівки в Херсоні, але, очікувано, звинуватив у «теракті» Україну.
Пропагандистські ЗМІ розповідають, що ціллю «теракту» нібито був «начальник місцевого СІЗО» Олег Тютюрай, але він «не постраждав». При цьому зазначається, що в результаті надзвичайної події «загинула одна людина і ще троє отримали поранення».
Нагадаємо, російські пропагандисти на тлі розмов про можливий відступ окупаційних військ із Херсона заявляють, що окупанти повинні «евакуювати» з міста усі цінності із церков, музеїв, театрів, бібліотек та інших установ.
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