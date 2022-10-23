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Підготовка до відступу з Херсона: путінські пропагандисти закликають грабувати місто

Надія Клочко
glavcom.ua
Підготовка до відступу з Херсона: путінські пропагандисти закликають грабувати місто
Пропагандисти закликають викрасти з окупованого Херсона пам'ятники та культурні цінності
фото з відкритих джерел

Росіяни розмірковують про викрадення культурних цінностей із Херсона у разі виходу з міста армії Путіна

Російські пропагандисти на тлі розмов про можливий відступ окупаційних військ із Херсона заявляють, що окупанти повинні «евакуювати» з міста усі цінності із церков, музеїв, театрів, бібліотек та інших установ. Відповідну пропозицію висунув російський історик і пропагандист Сергій Григоров. Його допис почали активно поширювати російські Telegram-канали, які висвітлюють війну.

«Я не знаю про плани військового командування, чи воно залишатиме Херсон, чи перетворюватиме його на фортецю. Але в будь-якому разі я вважаю за необхідне у разі залишення міста або у разі боїв за місто провести евакуацію з Херсона культурних цінностей, про збереження яких у цю війну багато хто забув», – написав він.

Пропагандист також навів список того, що, на його думку, необхідно «евакуювати» з Херсона:

  1. Пам'ятники Потьомкіну, Ушакову, Суворову.
  2. Церковні цінності.
  3. Цінні експонати Херсонського обласного краєзнавчого музею.
  4. Цінні експонати Херсонського художнього музею.
  5. Цінності Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру.
  6. Цінності лялькового театру.
  7. Цінності Херсонської філармонії.
  8. Найцінніші книжки херсонських бібліотек.
  9. Останки князя Григорія Потьомкіна-Таврійського.
Підготовка до відступу з Херсона: путінські пропагандисти закликають грабувати місто фото 1

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує, що окупанти спробують підірвати дамбу на Каховській ГЕС, щоб прикрити свій відхід і не дати українським силам переслідувати російські сили вглиб Херсонської області. 

Також раніше з'явилася інформація, що місто Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв.

Британська розвідка раніше повідомила, що вище керівництво Росії справді серйозно міркує про відступ із правого берега Херсонщини, але в умовах зруйнованих мостів це буде непростим завданням. 

Також раніше повідомлялося про початок евакуації жителів Херсона на лівий берег Дніпра. 

Додамо, що ЗСУ вже деокупували 88 населених пунктів на Херсонщині.

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Теги: росія окупанти війна Херсон окупація

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