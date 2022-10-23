Підготовка до відступу з Херсона: путінські пропагандисти закликають грабувати місто

Росіяни розмірковують про викрадення культурних цінностей із Херсона у разі виходу з міста армії Путіна

Російські пропагандисти на тлі розмов про можливий відступ окупаційних військ із Херсона заявляють, що окупанти повинні «евакуювати» з міста усі цінності із церков, музеїв, театрів, бібліотек та інших установ. Відповідну пропозицію висунув російський історик і пропагандист Сергій Григоров. Його допис почали активно поширювати російські Telegram-канали, які висвітлюють війну.

«Я не знаю про плани військового командування, чи воно залишатиме Херсон, чи перетворюватиме його на фортецю. Але в будь-якому разі я вважаю за необхідне у разі залишення міста або у разі боїв за місто провести евакуацію з Херсона культурних цінностей, про збереження яких у цю війну багато хто забув», – написав він.

Пропагандист також навів список того, що, на його думку, необхідно «евакуювати» з Херсона:

Пам'ятники Потьомкіну, Ушакову, Суворову. Церковні цінності. Цінні експонати Херсонського обласного краєзнавчого музею. Цінні експонати Херсонського художнього музею. Цінності Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру. Цінності лялькового театру. Цінності Херсонської філармонії. Найцінніші книжки херсонських бібліотек. Останки князя Григорія Потьомкіна-Таврійського.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує, що окупанти спробують підірвати дамбу на Каховській ГЕС, щоб прикрити свій відхід і не дати українським силам переслідувати російські сили вглиб Херсонської області.

Також раніше з'явилася інформація, що місто Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв.

Британська розвідка раніше повідомила, що вище керівництво Росії справді серйозно міркує про відступ із правого берега Херсонщини, але в умовах зруйнованих мостів це буде непростим завданням.

Також раніше повідомлялося про початок евакуації жителів Херсона на лівий берег Дніпра.

Додамо, що ЗСУ вже деокупували 88 населених пунктів на Херсонщині.