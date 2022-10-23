Підготовка до відступу з Херсона: путінські пропагандисти закликають грабувати місто
Росіяни розмірковують про викрадення культурних цінностей із Херсона у разі виходу з міста армії Путіна
Російські пропагандисти на тлі розмов про можливий відступ окупаційних військ із Херсона заявляють, що окупанти повинні «евакуювати» з міста усі цінності із церков, музеїв, театрів, бібліотек та інших установ. Відповідну пропозицію висунув російський історик і пропагандист Сергій Григоров. Його допис почали активно поширювати російські Telegram-канали, які висвітлюють війну.
«Я не знаю про плани військового командування, чи воно залишатиме Херсон, чи перетворюватиме його на фортецю. Але в будь-якому разі я вважаю за необхідне у разі залишення міста або у разі боїв за місто провести евакуацію з Херсона культурних цінностей, про збереження яких у цю війну багато хто забув», – написав він.
Пропагандист також навів список того, що, на його думку, необхідно «евакуювати» з Херсона:
- Пам'ятники Потьомкіну, Ушакову, Суворову.
- Церковні цінності.
- Цінні експонати Херсонського обласного краєзнавчого музею.
- Цінні експонати Херсонського художнього музею.
- Цінності Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру.
- Цінності лялькового театру.
- Цінності Херсонської філармонії.
- Найцінніші книжки херсонських бібліотек.
- Останки князя Григорія Потьомкіна-Таврійського.
Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує, що окупанти спробують підірвати дамбу на Каховській ГЕС, щоб прикрити свій відхід і не дати українським силам переслідувати російські сили вглиб Херсонської області.
Також раніше з'явилася інформація, що місто Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв.
Британська розвідка раніше повідомила, що вище керівництво Росії справді серйозно міркує про відступ із правого берега Херсонщини, але в умовах зруйнованих мостів це буде непростим завданням.
Також раніше повідомлялося про початок евакуації жителів Херсона на лівий берег Дніпра.
Додамо, що ЗСУ вже деокупували 88 населених пунктів на Херсонщині.
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