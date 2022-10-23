Російські загарбники захоплюють будинки жителів Херсонщини (фото)

У захоплених будинках рашисти влаштовують казарми

У Новоолексіївці Генічеського району Херсонської області російські загарбники захоплюють будинки жителів селища, які евакуювалися на території, підконтрольні Україні. Про це у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«У селищі Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області російські карателі повально захоплюють будинки мешканців селища, які евакуювалися на території, підконтрольні Уряду України.

У будинках, де ще не встигло охолонути тепло від життя законних господарів, рашисти влаштовують казарми, вирубуючи у дворах сади та виноградники, що вирощувалися десятиліттями. В останні дні російських військовослужбовців, розміщених у Новоолексіївці, посилюють «мобіками», які перебувають у пригніченому від страху та п'янок стані», – розповів Чубаров.

Як повідомлялося, 21 жовтня Збройні сили України стабілізували ситуацію у шести деокупованих селах Херсонської області.

ЗСУ вже деокупували 88 населених пунктів на Херсонщині.