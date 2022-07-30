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Вибухи в окупованому Алчевську: що загорілося (відео)

Володимир Миленко
Сьогодні, 12:44 glavcom.ua
Вибухи в окупованому Алчевську: що загорілося (відео)
Над Алчевськом чорний дим, імовірно, горить склад із рашистськими боєприпасами
фото: скріншот

На захопленій рашистами території України знищена чергова військова база

У Алчевську, який перебуває під контролем окупантів, стався потужний вибух. Відеосвідчення вибуху у тимчасово окупованому місті з’явилися у соцмережах.

Над містом піднялася хмара чорного диму. Джерело диму, судячи із відеозаписів та коментарів у соцмережах, розташоване біля Ісаківського водосховища.

Очевидці повідомляють, що мало місце влучання українських ракет у рашистський склад із боєприпасами.

Про загиблих чи поранених окупантів поки що не повідомляється. Відомо лише, що детонація боєприпасів розпочалася із самого ранку і тривала деякий час.

Нагадаємо, що на півдні Збройні сили України знищили опорний пункт рашистів і понад 100 окупантів.

А на Запоріжжі, у Кам’янці-Дніпровській, українські війська знищили склад окупантів.

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Теги: Луганщина війна вибух росія

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