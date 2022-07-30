Вибухи в окупованому Алчевську: що загорілося (відео)
На захопленій рашистами території України знищена чергова військова база
У Алчевську, який перебуває під контролем окупантів, стався потужний вибух. Відеосвідчення вибуху у тимчасово окупованому місті з’явилися у соцмережах.
Над містом піднялася хмара чорного диму. Джерело диму, судячи із відеозаписів та коментарів у соцмережах, розташоване біля Ісаківського водосховища.
Очевидці повідомляють, що мало місце влучання українських ракет у рашистський склад із боєприпасами.
Про загиблих чи поранених окупантів поки що не повідомляється. Відомо лише, що детонація боєприпасів розпочалася із самого ранку і тривала деякий час.
Нагадаємо, що на півдні Збройні сили України знищили опорний пункт рашистів і понад 100 окупантів.
А на Запоріжжі, у Кам’янці-Дніпровській, українські війська знищили склад окупантів.
Коментарі — 0