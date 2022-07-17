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    Події в Україні

    ЗСУ вдарили по складу рашистів в окупованому Алчевську (відео)

    Збройні сили продовжують нищити окупантів - ЗСУ вдарили по складу рашистів в окупованому Алчевську (відео)
    Збройні сили продовжують нищити окупантів
    скрін з відео

    Ракети запустили вночі

    Українські бійці завдали ракетного удару по тролейбусному депо в окупованому Алчевську Луганської області. Там розміщувався особовий склад окупантів. Про це повідомляє Telegram-канал «СтратКом ЗСУ».

    «Ракета прилетіла якраз коли бухі «асвабадітелі» під ранок вляглися і тільки почали бачити рожеві сни», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, близько 2:00 стало відомо, що в окупованому Алчевську Луганської області щось сильно вибухає.

    До слова, триває 144-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Ворог провів кілька невдалих штурмів на Донбасі.

    Українські військові станом на 17 липня ліквідували вже близько 38 300 окупантів та знищили тисячі одиниць військової техніки.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ вдарили по складу рашистів в окупованому Алчевську (відео)