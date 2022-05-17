Віцепрем’єр російського уряду у Херсоні заявив про головну задачу окупантів

Заступник голови російського уряду заявив, що Росія буде забирати помідори з Херсонщини на свої потреби

Російські загарбники збираються «запустити економіку» захопленої ними Херсонщини

Заступник керівника російського уряду Марат Хуснулін приїхав до тимчасово контрольованого рашистськими військами Херсона. Про це повідомив окупантський телеканал «Крим 24».

Хуснулін, перебуваючи в українському місті, заявив, що завдання окупантів – запустити економіку регіону.

«Ми побачили на сьогоднішній день, що у Херсоні відносно мирне життя. Побачили, що мало руйнувань – що нас тішить», – заявив представник федеральної влади країни-агресора.

Також Хуснулін визнав, що Росія планує грабувати херсонських аграріїв, вивозячи їхню продукцію на територію РФ. Віцепрем’єр російського уряду назвав це «розвитком сільгосппродукції». «Я думаю, томати та томатну пасту ми будемо в Росії тепер їсти частіше і більше, завдяки праці сільгоспвиробників Херсона», – заявив чиновник.

Разом із Хуснуліним приїхав до Херсона очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов. Він фактично заявив, що хоче взяти під свій контроль захоплені під час повномасштабної російсько-української війни території південних областей України. Аксьонов заявив, що кримські колаборанти «намагаються вибудувати братерські стосунки зі звільненими територіями. Російський Крим – ваш регіон-партнер».

Нагадаємо, що напередодні інтернет-ресурс Association of Reintegration of Crimea повідомляв, що клани окупантів нарощують боротьбу за участь в мародерстві півдня материкової України. У російських окупантів сформувалися декілька угрупувань, націлених на розграбування Херсонської та Запорізької областей.

«У Херсоні підконтрольні російським воякам фріки на кшталт Кирила Стремоусова позбавлені фактичної можливості грабувати значну кількість окупованих районів області, де діють інші «десантовані» та часто пов’язані із бандитським кланом фейкового «глави Криму» Сергія Аксьонова персонажі. Грабування регіону триває як через пряме вилучення майна та сільськогосподарської продукції у підприємців, так й через примус їх до «продажу» продукції як за демпінговими цінами, так й за грабіжницьким курсом рубля», – заявили аналітики.

ЗМІ також повідомляли, що Аксьонов виношує плани «підім’яти» під себе Херсонську область, щоби потім очолити квазіутворення «Тавріческая губєрнія».