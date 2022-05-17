«Глава Криму» Сергій Аксьонов приїхав в окупований Херсон

У російських окупантів сформувалися декілька угрупувань, націлених на розграбування Херсонської та Запорізької областей

Самопроголошений голова окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, що побував в окупованому Херсоні і пропонує херсонцям «партнерство та братні відносини». Про це Аксьонов повідомив у своєму Telegram, а також пишуть ЗМІ окупантів.

«Через довгі роки, побував у «звільненому» Херсоні. Крим – це регіон-партнер для «звільнених» територій. Ми завжди підтримували та будували стосунки на принципах поваги один до одного, але історія та об'єктивні фактори нас розділили. Кримчани готові допомогти жителям Херсонської та Запорізької області інтегруватися та подолати всі труднощі, які виникнуть», – каже Аксьонов.

За словами окупанта, він розуміє, що довелося пережити херсонцям і готовий допомогти їм пережити «дискомфорт».

Також він запропонував підприємцям із окупованих територій «вести бізнес» в окупованому Криму.

Напередодні Association of Reintegration of Crimea повідомляв, що клани окупантів нарощують боротьбу за участь в мародерстві півдня материкової України. У російських окупантів сформувалися декілька угрупувань, націлених на розграбування Херсонської та Запорізької областей.

«У Херсоні підконтрольні російським воякам фріки на кшталт Кирила Стремоусова позбавлені фактичної можливості грабувати значну кількість окупованих районів області, де діють інші «десантовані» та часто пов’язані із бандитським кланом фейкового «глави Криму» Сергія Аксьонова персонажі. Грабування регіону триває як через пряме вилучення майна та сільськогосподарської продукції у підприємців, так й через примус їх до «продажу» продукції як за демпінговими цінами, так й за грабіжницьким курсом рубля», – кажуть аналітики.

ЗМІ також повідомляли, що Аксьонов виношує плани «підім’яти» під себе Херсонську область, щоби потім очолити квазіутворення «Тавріческая губєрнія».

Нагадаємо, що окупанти планують створити в Україні «Южную Русь».

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