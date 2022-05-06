Окупанти влаштували у Херсоні «глобальний шмон»

Місцеві жителі повідомляють про різкі зміни у діях російських загарбників

Російські військові в тимчасово окупованому Херсоні сьогодні влаштували глобальний шмон. За словами місцевих жителів у соцмережах, вони поставили по місту дуже багато блокпостів й значно жорсткіше перевіряють всіх людей.

«В наш багатоквартирний будинок сьогодні близько 9 ранку прийшли їхні військові (раніше ніколи не приходили). Перевірили підвал та дах. Вчора зачинили виїзд-в'їзд з та в Херсонщину, який був з Берислава в сторону Кривого Рогу. Оголосили, що можливості в'їхати чи виїхати в область не буде до 11 травня», – повідомив місцевий житель.

Також рашисти обмежили можливість пересування в середині окупованої території: в Херсон проблематично потрапити з сусідніх сіл та міст. Вони готуються до 9 травня. Бояться силових провокацій.

Скріншот з соцмереж

Скріншот з соцмереж

«Отже, шмонають всіх і все, що тільки можуть. Ми змушені до 11 травня навіть припинити перевезення гуманітарної допомоги просто в середині міста. Попросили всіх, кого забезпечуємо, наступні п'ять днів потерпіти», – розповідають волонтери.

Вже відомі факти відбирання російськими військовими гуманітарної допомоги, коли вони її випадково знаходять. На це рашисти заявляють: «Ми самі її роздамо людям 9 травня».

«Тому ми не хочемо, щоб вони знайшли наші невеличкі гуманітарні склади», – пояснюють волонтери.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Херсонській області повністю зник мобільний зв'язок та інтернет у всіх операторів.

Відомо, що 28 квітня окупанти заявили про введення рублів на Херсонщині. До слова, очільник Херсона Ігор Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами.