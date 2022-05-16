В окупованому Херсоні активізувалися партизани (фото)

Проукраїнські листівки та написи з'являються по всьому Херсону

Українські активісти розклеюють у місті листівки

У тимчасово окупованому російськими військами Херсоні активізувалася діяльність українських патріотів. Про це повідомляють місцеві пабліки в Telegram.

Так, на вулицях міста з'являється все більше листівок, адресованих окупантам. Листівки з текстом «Увага! Русский мир небезпечний для здоров'я!», «Зброю підігнали - перемога за нами», «ЗСУ вже тут» розклеєні в Херсоні.

Також місцеві «партизани» малюють на електроопорах та інших об'єктах український герб.

Як повідомлялося, що російські окупанти планують провести «перепис» населення на Херсонщині, так само, як це було в тимчасово окупованому Криму у 2014 році.

Раніше окупанти представили своїх «голову ОВА» та «мера» в захопленому Херсоні.

Окупаційна влада Херсонської області має намір звернутися до диктатора Володимира Путіна з проханням включити регіон до складу Росії.

Але жителі окупованого Херсона продовжують чинити опір загарбнику. Нещодавно у місті з'явився патріотичний білборд із написом «Херсон – це Україна».

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