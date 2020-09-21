Від початку року сталося майже 900 ДТП за участю поліцейських



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Автомобіль поліції потрапив у ДТП на трасі Київ - Одеса, 2 вересня 2020 р. Фото: Київ оперативний

240 ДТП сталося з вини поліцейських

За вісім місяців 2020 року сталося 877 ДТП за участю працівників Національної поліції України. Про це повідомили у Нацполіції у відповідь на запит УНН.

«За вісім місяців поточного року за участі працівників поліції сталося 877 ДТП (2019 року - 842), з їх вини - 241 (2019 року - 209). Внаслідок дорожньо-транспортних пригод, скоєних з вини поліцейських та працівників поліції, травмовано 10 правоохоронців (2019 року - 40), ще 1 загинув (2019 року - 0)», - йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, 2 вересня на трасі Київ – Одеса сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: у ДТП потрапили два вантажних автомобілі, легковий та автомобіль поліції.

12 квітня у Києві автомобіль Skoda Octavia на номерах Міністерства внутрішніх справ збив пішохода-порушника. Медики реанімували постраждалого чоловіка на місці ДТП і у критичному стані повезли в лікарню швидкої медичної допомоги. Проте, чоловік помер по дорозі.