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    На Вінниччині сталася смертельна аварія, серед потерпілих діти (відео)

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    На Вінниччині сталася смертельна аварія, серед потерпілих діти (відео)
    Фото відділ комунікації поліції Вінницької області

    Винуватець ДТП перебував в стані алкогольного сп’яніння

    У Липовецькому районі Вінницької області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів, внаслідок якої дві людини загинули і дві дитини потрапили до лікарні. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції регіону.

    Згідно з повідомленням, інцидент трапився у суботу, 19 вересня, на автодорозі сполученням Турбів-Вінниця, неподалік від повороту на с. Козинці Липовецького району.

    Як зазначається, водій позашляховика Audi Q-7 виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з іномарками Volkswagen Passat та Opel, внаслідок чого загинули двоє мешканців Липовецького району – 61-річний чоловік та 53-річна жінка. Також з травмами різної важкості доправили до лікарні двох пасажирів авто – 8-річного хлопчика та 5-річну дівчинку.

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    Фото відділ комунікації поліції Вінницької області

    Водій позашляховика, вінничанин, 1976 року народження, затриманий в процесуальному порядку. На момент вчинення аварії чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

    За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб), що передбачає покарання до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

    Нагадаємо, у ніч на суботу, 19 червня, поблизу с. Недобоївці Хотинського району Чернівецької області сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися легковий автомобіль і пасажирський мікроавтобус.

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