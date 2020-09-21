Катання на квадрациклі закінчилось у кюветі. Юному водію загрожує до трьох років



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Проводиться досудове розслідування

На Львівщині перекинувся квадроцикл – травмована пасажирка

Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 вересня близько 16.00 у селищі Славське Сколівського району. Про це повідомляє пресслужба Львівської поліції.



Як попередньо встановили правоохоронці, 21-річний львів’янин не впорався з керуванням квадроциклом «Ямаха», з’їхав з дороги у кювет та перекинувся.



Внаслідок події тілесні ушкодження отримала пасажирка транспортного засобу – також жителька Львова віком 20 років.





За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.



Проводиться досудове розслідування.



Нагадаємо, що на Львівщині сталася масштабна ДТП, зіткнулися шість автомобілів.