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    Події в Україні

    У Маріуполі авто влетіло в зупинку, є постраждалі

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    Водій автомобіля Ford Scorpio не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини - У Маріуполі авто влетіло в зупинку, є постраждалі
    Водій автомобіля Ford Scorpio не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини
    Фото пресслужби поліції Донецької області

    Поранення отримали дві жінки, яким згодом надали медичну допомогу

    У неділю, 20 вересня, в Маріуполі Донецької області водій легковика влетів у зупинку громадського транспорту. Внаслідок ДТП дві жінки отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області. 

    Як зазначається, інцидент трапився на вулиці Гоголя зранку. За попередньою інформацією, водій автомобіля Ford Scorpio не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини. Після цього автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту, де перебували люди. 

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    У Маріуполі авто влетіло в зупинку, є постраждалі
    У Маріуполі авто влетіло в зупинку, є постраждалі
    У Маріуполі авто влетіло в зупинку, є постраждалі
    Фото пресслужби поліції Донецької області

    У результаті ДТП поранення отримали дві жінки, які перебували на зупинці. Наразі медики надають допомогу постраждалим. 

    Крім цього, здійснюється охорона місця події, працюють слідчі.

    Нагадаємо, у ніч на суботу, 19 червня, поблизу с. Недобоївці Хотинського району Чернівецької області сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися легковий автомобіль і пасажирський мікроавтобус.

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