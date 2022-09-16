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Відплата буде страшною. Зеленський відреагував на масові поховання в Ізюмі

Надія Клочко
glavcom.ua
Відплата буде страшною. Зеленський відреагував на масові поховання в Ізюмі
Почалася ексгумація тіл, виявлених у масовому похованні в Ізюмі
фото: Володимир Зеленський/Facebook

На місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл

Президент України Володимир Зеленський виступив з заявою щодо знайденого у деокупованому Ізюмі масового поховання. Відповідне повідомлення з’явилося на сторінках президента у соцмережах.

За словами Зеленського, на місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл, частина з них – ознаками тортур.

«Це має бачити весь світ. Світ, у якому не повинно бути жорстокості й тероризму. Але все це є. І ім'я цьому – Росія. На місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл. З ознаками тортур, загиблі внаслідок ракетних обстрілів, діти, військові ЗСУ», – зазначив він.

Президент звернувся до окупантів та заявив, що їх чекає справедлива відплата за злочини проти мирних українців.



«Росія залишає по собі тільки смерть і страждання. Вбивці. Кати. Позбавлені всього людського. Не втечете. Не сховаєтеся. Відплата буде справедливо страшною. За кожного українця, за кожну закатовану душу», – йдеться у повідомленні.

Зеленський також оприлюднив фото з місця масового поховання.

Відплата буде страшною. Зеленський відреагував на масові поховання в Ізюмі фото 1
Відплата буде страшною. Зеленський відреагував на масові поховання в Ізюмі фото 2
Відплата буде страшною. Зеленський відреагував на масові поховання в Ізюмі фото 3
Відплата буде страшною. Зеленський відреагував на масові поховання в Ізюмі фото 4
Відплата буде страшною. Зеленський відреагував на масові поховання в Ізюмі фото 5
Відплата буде страшною. Зеленський відреагував на масові поховання в Ізюмі фото 6
Відплата буде страшною. Зеленський відреагував на масові поховання в Ізюмі фото 7
Відплата буде страшною. Зеленський відреагував на масові поховання в Ізюмі фото 8

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

Згодом російський політик, голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький цинічно прокоментував інформацію про виявлені на звільненій від окупантів Харківщині докази масових вбивств цивільних мешканців, катувань та терору мирного населення.  

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Теги: війна Харківщина Володимир Зеленський поховання Ізюм

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