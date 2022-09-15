Понад 440 тіл. В Ізюмі виявлено масове поховання (фото)

Всі тіла будуть ексгумовані та направлені на судово-медичну експертизу

У звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

За словами гаранта, на місці поховання вже розпочато процесуальні дії.

«Завтра ж в Ізюмі будуть журналісти – українські та міжнародні. Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається й до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм... Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього», – повідомив президент.

Разом з тим начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у коментарі Sky News повідомив, що це найбільше масовепоховання на Харківщині

«Можу сказати, що тут розташоване одне з найбільших поховань в одному звільненому місті, у ньому понад 440 могил», – розповів Болвінов.

На запитання, чи може він сказати, як загинули поховані тут люди, він відповів: «Ми знаємо, що дехто був убитий, дехто загинув від артилерійського вогню, так званих мінно-вибухових травм. Дехто загинув від авіаударів. Багато тіл ще не впізнані, тому причини смерті будуть встановлені в ході слідчих дій».

Болвінов зазначив, що всі тіла будуть ексгумовані та направлені на судово-медичну експертизу.

Водночас «Настоящее время», опублікував фотографії масових поховань у лісі в Ізюмі, отримані від українських журналістів.

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Нагадаємо, 10 вересня Збройні сили України звільнили Ізюм Харківської області від російських окупантів.

Додамо, триває 204-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.