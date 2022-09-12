Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри

Окупанти поспіхом тікали з Харківщини і полишили сліди своїх злочинів

Вороги тероризували місцевих мешканців



У деокупованій Балаклії на Харківщині після втечі ворогів виявлено їхня катівня, де загарбники мучили українців. Фото опублікувала нардепка із фракції «Слуга народу» Мар'яна Безугла.

«Балаклія. Катівня. Підвал. Методички про «укронацизм» розклєні на стінах, поруч – стілець з молотком, скотч і використані рукавички. Навпроти – камери утримання. В іншому приміщенні – стяжки і сліди крові», – йдеться в повідомленні.

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За словами Безуглої, правоохоронні органи опрацьовують виявлені факти.

Нагадаємо, напередодні на території Харківщини в нещодавно звільненій від рашистів Балаклії відновили роботу оператори мобільного зв’язку.

Як відомо, 10 вересня у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.