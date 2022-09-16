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Били струмом та битою, різали ножем: українець розповів, як його катували рашисти (фото, відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Били струмом та битою, різали ножем: українець розповів, як його катували рашисти (фото, відео) 
«Будеш сидіти як талісман» – сказали Олександрові окупанти 
скріншот із відео

Чоловік понад три місяці провів у катівні ворогів у окупованій Балаклії на Харківщині

Мешканець Харківщини на ім'я Олександр розповів уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю про те, яких катувань зазнав від окупантів у Балаклії. «Будеш у нас сидіти як талісман», – казали російські окупанти цивільному полоненому.  

Олександр провів «у підвалі» понад три місяці. Каже: йому ще «пощастило», адже він не потрапив на допит до чеченців, а тільки до інших російських військовослужбовців. У камері №2, розміром менше ніж сім квадратних метрів, з Олександром впродовж трьох місяців перебувало ще восьмеро людей. Були й камери з полоненими жінками. В тому числі й ті, кому пощастило менше. Про цей жах Олександр згадувати не хоче.

«Що таке «пощастило»? Олександр залишився живим. Росіяни застосовували до нього тортури: електричний струм, били битою по голові та тулубу, різали ножем. І це все для того, щоб Олександр зізнався у тому, що був коригувальником вогню для українськіх військослужбовців. Він не підписав жодного документу, але каже, що ті, хто зізнався – зникали, і він не знає про подальшу долю цих людей», – розповів Лубінець.

Тортури росіяни знімали на камери, записи з яких вони забрали із собою, тікаючи з місця злочину. Можливо, щоб переглядати і отримували задоволення, а можливо для того, щоб мати докази воєнних злочинів на підлеглих і змушувати їх продовжувати «служити».  

4 фото
На весь екран

Лубінець пообіцяв, що кожен факт воєнних злочинів рашистів буде ретельно зафіксовано та розслідувано, а винні притягнуті до відповідальності.  

Нагадаємо, днями правоохоронці показали в’язницю у звільненій Балаклії, де людей катували струмом (фото).

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Теги: окупанти допит струм Харківщина відео

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