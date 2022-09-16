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Масове поховання українців в Ізюмі. Росія зробила шокуючу заяву

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Масове поховання українців в Ізюмі. Росія зробила шокуючу заяву
Масове поховання людей у звільненому від російських окупантів Ізюмі Харківської області
фото: Настоящее время

Рашисти переконують, що звірства їхньої армії, які шокували світ – вигадка

Російський політик, голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький цинічно прокоментував інформацію про виявлені на звільненій від окупантів Харківщині докази масових вбивств цивільних мешканців, катувань та терору мирного населення.  

Слуцький згадав про звірства в Бучі і назвав повідомлення про масові злочини армії РФ «провокаціями».

«Україна не змінює методичок. Зеленський знову «знайшов» поховання в Ізюмі і заявляє про нібито «нові жертви росіян»... Вже збирають «правильних» журналістів та західні телекамери, які готові висвітлювати чергову фабрикацію за сценарієм неонацистів...», – заявив російський пропагандист. 

Масове поховання українців в Ізюмі. Росія зробила шокуючу заяву фото 1

Напередодні стало відомо, що у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

Нагадаємо, днями правоохоронці показали в’язницю у звільненій Балаклії, де людей катували струмом (фото).

Також у Куп’янську, частину якого нещодавно звільнили Збройні сили України, окупанти катували людей. Місцеві мешканці також зникали безвісти.

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Теги: время населення поховання пропагандист росія Україна Харківщина

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