Масове поховання українців в Ізюмі. Росія зробила шокуючу заяву
Рашисти переконують, що звірства їхньої армії, які шокували світ – вигадка
Російський політик, голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький цинічно прокоментував інформацію про виявлені на звільненій від окупантів Харківщині докази масових вбивств цивільних мешканців, катувань та терору мирного населення.
Слуцький згадав про звірства в Бучі і назвав повідомлення про масові злочини армії РФ «провокаціями».
«Україна не змінює методичок. Зеленський знову «знайшов» поховання в Ізюмі і заявляє про нібито «нові жертви росіян»... Вже збирають «правильних» журналістів та західні телекамери, які готові висвітлювати чергову фабрикацію за сценарієм неонацистів...», – заявив російський пропагандист.
Напередодні стало відомо, що у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.
Нагадаємо, днями правоохоронці показали в’язницю у звільненій Балаклії, де людей катували струмом (фото).
Також у Куп’янську, частину якого нещодавно звільнили Збройні сили України, окупанти катували людей. Місцеві мешканці також зникали безвісти.
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