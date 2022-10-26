Відплата буде. Зеленський відреагував на ракетний обстріл Дніпра

За словами очільника держави, українці не пробачать терору, який проти них розгорнула РФ

Президент Володимир Зеленський відреагував на вечірній обстріл Дніпра та заявив, що на російських терористів чекає справедлива відплата. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що українці не пробачать терору, який проти них розгорнула Росія.

«Сьогодні стався черговий ракетний удар. У результаті в Дніпрі загинули двоє людей. Серед них вагітна жінка. Троє постраждалих госпіталізовано. Не пробачимо ніколи. Відплата буде справедливою і неминучою», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 25 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Внаслідок цього трапилась пожежа на АЗС та є загиблі цивільні.

Додамо, на Херсонщині російські окупанти обстріляли цивільне авто. Попередньо відомо про двох загиблих. Дитина, яка також була в машині знаходиться в лікарні.

Варто зауважити, що станом на 18 жовтня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 6 322 загиблих та 9 634 поранених цивільних під час війни з РФ.