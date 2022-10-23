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Вибиті вікна, пошкоджені будинки: мер показав наслідки обстрілу Миколаєва

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибиті вікна, пошкоджені будинки: мер показав наслідки обстрілу Миколаєва
Вибуховою хвилею та уламками вікна винесло в 10 приватних будинках
фото: Олександр Сєнкевич

Власникам приватних будинків адміністрація району видає плівку та ОСБ плити

Внаслідок нічного ракетного обстрілу Миколаєва, у місті пошкоджені п’ять багатоповерхових будинків. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За інформацією адміністрації району, сьогодні пошкоджень зазнали п’ять багатоповерхівок. У них загалом вибито близько 250 вікон та 115 балконних рам. Вибуховою хвилею та уламками вікна винесло і в 10 приватних будинках, у двох з них також пошкоджений дах.

«Сьогодні працівники КП «Парки» та підрядники розчистили проїзди й тротуари від уламків і сміття. Завтра приберуть каміння та залізяччя із зелених зон. Працівники КП «Пілот» вже почали закривати пошкоджені вікна. Завтра також продовжать роботу. Власникам приватних будинків адміністрація району видає плівку та ОСБ плити», – розповів Сєнкєвич.

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Нагадаємо, триває 242-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не полишаючи спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. 

Теги: обстріл сміття Миколаїв ворог пілот

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