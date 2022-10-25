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Рашисти обстріляли цивільне авто на Херсонщині: є загиблі та поранені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти обстріляли цивільне авто на Херсонщині: є загиблі та поранені
фото ілюстративне

Внаслідок обстрілу загинули водій та пасажирка, п’ятирічній дитині ампутували частину руки

На Херсонщині російські окупанти обстріляли цивільне авто. Попередньо відомо про двох загиблих. Дитина, яка також була в машині знаходиться в лікарні. Про це повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук «Суспільному».

Рищук розповів, що це сталося, коли люди проїжджали російський блокпост поблизу Нечаєва. Автомобіль на якому їхали люди –  «Жигулі» темно-синього кольору з тонованими вікнами, а для росіян це підозра, що там хтось ховається.

«Вночі мені зателефонувала місцева жителька та розказала, що її родичі потрапили під обстріл. Подробиці поки не відомі. Але начебто на одному з російських блокпостів, в районі Нечаєва, військові почали зупиняти авто, а вони не зупинились», – розповів Рищук.

Наразі відомо про загиблого водія, молодого хлопця. Він помер на місці. Пасажирка померла у лікарні. п'ятирічна дитина жива, їй ампутували частину руки. 

Нагадаємо, що станом на 18 жовтня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 6 322 загиблих та 9 634 поранених цивільних під час війни з РФ.

До слова, триває 244-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.

Теги: Херсонщина війна росія окупанти Україна

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