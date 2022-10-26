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Рашисти завдали ракетного удару по Дніпру. Є загиблі (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Рашисти завдали ракетного удару по Дніпру. Є загиблі (фото)
Внаслідок ракетної атаки у Дніпрі трапилась пожежа на АЗС
фото: Валентин Резніченко

Через удар сталася пожежа на автозаправці

У вівторок, 25 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Внаслідок цього трапилась пожежа та є загиблі цивільні. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Різниченко.

За його словами, ворог поцілив в один з районів Дніпра. Двоє людей загинули.

«Росіяни убили у Дніпрі двох людей, ще трьох поранили. Такі попередні дані після вечірньої атаки на місто. Ворог поцілив в один з районів Дніпра. Через удар сталася пожежа на автозаправці», – йдеться у повідомленні.

Також Резніченко додав, що однією із загиблих виявилася жінка, яка що була при надії.

Разом з тим раніше заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомляв, що російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Він також опублікував фото наслідків обстрілу.

6 фото
На весь екран

Нагадаємо, на Херсонщині російські окупанти обстріляли цивільне авто. Попередньо відомо про двох загиблих. Дитина, яка також була в машині знаходиться в лікарні. 

Додамо, станом на 18 жовтня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 6 322 загиблих та 9 634 поранених цивільних під час війни з РФ.

 

Теги: росіяни пожежа окупанти місто жінка Дніпро ворог

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