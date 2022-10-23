Міненерго оцінило збитки інфраструктури від обстрілів окупантів

Збитки енергоінфраструктури України сягають мільярдів доларів

Внаслідок ракетних обстрілів і дронових атак постраждало майже 40% енергетичної інфраструктури країни. Проте це не означає, що постраждалі енергоблоки припинили роботу. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю Reuters.

Ударів російських агресорів з 10 жовтня зазнала щонайменше половина теплових генеруючих потужностей України, втрачено 4000 МВт. «Мушу вам сказати, що це… як мінімум половина потужності теплової генерації, навіть більше», – сказав Галущенко, окреслюючи масштаби збитків.

Проте за словами очільника Міненерго, вихід з кризи є. Один з варіантів – імпорт електроенергії, причому деякі трейдери вже почали перемовини з постачальниками.

Нагадаємо, сьогодні у Києві розпочався опалювальний сезон, враховуючи похолодання та необхідність зменшити навантаження на систему електропостачання. Водночас, за розпорядженням НЕК «Укренерго», сьогодні у Києві з 8:38 почалися стабілізаційні відключення світла.

Додамо, що сьогодні Росія здійснила масований обстріл України. Без світла в Україні залишились більше мільйона абонентів.