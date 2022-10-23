Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міненерго оцінило збитки інфраструктури від обстрілів окупантів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Міненерго оцінило збитки інфраструктури від обстрілів окупантів
Україна готує імпорт електроенергії
фото з відкритих джерел

Збитки енергоінфраструктури України сягають мільярдів доларів

Внаслідок ракетних обстрілів і дронових атак постраждало майже 40% енергетичної інфраструктури країни. Проте це не означає, що постраждалі енергоблоки припинили роботу. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю Reuters.

Ударів російських агресорів з 10 жовтня зазнала щонайменше половина теплових генеруючих потужностей України, втрачено 4000 МВт. «Мушу вам сказати, що це… як мінімум половина потужності теплової генерації, навіть більше», – сказав Галущенко, окреслюючи масштаби збитків.

Проте за словами очільника Міненерго, вихід з кризи є. Один з варіантів – імпорт електроенергії, причому деякі трейдери вже почали перемовини з постачальниками.

Нагадаємо, сьогодні у Києві розпочався опалювальний сезон, враховуючи похолодання та необхідність зменшити навантаження на систему електропостачання. Водночас, за розпорядженням НЕК «Укренерго», сьогодні у Києві з 8:38 почалися стабілізаційні відключення світла.

Додамо, що сьогодні Росія здійснила масований обстріл України. Без світла в Україні залишились більше мільйона абонентів.

Читайте також: Чи буде тотальний «блекаут»? Інтерв’ю з гендиректором компанії Yasno
Теги: росія обстріл Міненерго

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Електромережі пошкоджені терористичними ракетними атаками
Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
Вчора, 12:12
Сяюче колесо огляду посеред абсолютної темряви на столичному Подолі
«Майте совість, виключайте світло». Енергетики скаржаться на безвідповідальний бізнес
Вчора, 14:54
Окупанти атакували Луцьк трьома ракетами Х-101
В одній із областей майже повністю знищено об‘єкт енергетики
Вчора, 15:00

Події в Україні

Приховав стратегію навіть від США: як Залужному вдалося відбити рашистів на початку війни
Приховав стратегію навіть від США: як Залужному вдалося відбити рашистів на початку війни
Міненерго оцінило збитки інфраструктури від обстрілів окупантів
Міненерго оцінило збитки інфраструктури від обстрілів окупантів
У Кременчуці пролунали вибухи: в області оголошено повітряну тривогу
У Кременчуці пролунали вибухи: в області оголошено повітряну тривогу
Успіхи ЗСУ змушують колаборантів тікати з Мелітополя, – Федоров
Успіхи ЗСУ змушують колаборантів тікати з Мелітополя, – Федоров
Як ЗСУ знищують рашистський танк американским комплексом TOW (відео)
Як ЗСУ знищують рашистський танк американским комплексом TOW (відео)
За день 143 обстріли: керівник обласної ОВА відзвітував про ситуацію на Сумщині
За день 143 обстріли: керівник обласної ОВА відзвітував про ситуацію на Сумщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Американський експерт попередив Україну про небезпеку
61K
Росіяни концентруються в Білорусі: Кулеба розповів про справжні наміри Путіна
32K
На Львівщині вибухи, начальник військової адміністрації повідомив деталі
22K
Заклики проти зброї Україні: виступ міністра оборони Канади зірвала протестувальниця
15K
Ірина Фаріон та полонені азовці: деталі скандалу
8257
Головне за ніч: Китай закликає до переговорів з РФ, а «вагнерівці» укріплюють позиції на Донбасі

Новини

Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)
Вчора, 20:46
Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
Вчора, 12:12
Росія вербує на Близькому Сході бойовиків на війну в Україну – Генштаб
Вчора, 07:34
Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
21 жовтня, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
21 жовтня, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
20 жовтня, 14:21

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту