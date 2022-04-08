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    Події в Україні

    Відзавтра «Нова пошта» на Донеччині не працюватиме

    Відділення в області тимчасово закриваються - Відзавтра «Нова пошта» на Донеччині не працюватиме
    Відділення в області тимчасово закриваються
    фото з відкритих джерел

    Із 9 квітня поштовий оператор призупиняє роботу відділень у Донецькій області

    Із 9 квітня «Нова пошта» зупиняє роботу своїх відділень у Донецькій області. Клієнтів просять забрати посилки сьогодні. Про це повідомляється на сайті поштового оператора.

    «Із 9 квітня «Нова пошта» тимчасово призупиняє роботу відділень у Донецькій області. Отримайте свої посилки і вантажі, які вже прибули до відділень, якомога раніше в п'ятницю – 8 квітня. У відділень буде скорочений день», – йдеться в повідомленні.

    Посилки також можна безкоштовно переадресувати на будь-яке діюче відділення або поштомат в інших областях України через мобільний додаток або трекінг на сайті.

    Відзначимо, згідно з актуальною картою, відділення «Нової пошти» також не працюють в Луганській і Харківській областях, на півдні і на півночі країни низка відділень працюють тільки на видачу посилок, які давно прибули.

    Як відомо, ворог обстрілює з важкої артилерії лінію зіткнення: ситуація на Донеччині.

    Нагадаємо, «Укрпошта» не надсилатиме посилки та перекази в Росію і Білорусь.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна Нова пошта окупація пошта #stoprussia
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    Відзавтра «Нова пошта» на Донеччині не працюватиме