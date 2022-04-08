Відзавтра «Нова пошта» на Донеччині не працюватиме
Із 9 квітня поштовий оператор призупиняє роботу відділень у Донецькій області
Із 9 квітня «Нова пошта» зупиняє роботу своїх відділень у Донецькій області. Клієнтів просять забрати посилки сьогодні. Про це повідомляється на сайті поштового оператора.
«Із 9 квітня «Нова пошта» тимчасово призупиняє роботу відділень у Донецькій області. Отримайте свої посилки і вантажі, які вже прибули до відділень, якомога раніше в п'ятницю – 8 квітня. У відділень буде скорочений день», – йдеться в повідомленні.
Посилки також можна безкоштовно переадресувати на будь-яке діюче відділення або поштомат в інших областях України через мобільний додаток або трекінг на сайті.
Відзначимо, згідно з актуальною картою, відділення «Нової пошти» також не працюють в Луганській і Харківській областях, на півдні і на півночі країни низка відділень працюють тільки на видачу посилок, які давно прибули.
Як відомо, ворог обстрілює з важкої артилерії лінію зіткнення: ситуація на Донеччині.
Нагадаємо, «Укрпошта» не надсилатиме посилки та перекази в Росію і Білорусь.