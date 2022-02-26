«Укрпошта» не надсилатиме посилки та перекази в Росію і Білорусь

«Укрпошта» працює у штатному режимі, якщо дозволяє безпекова ситуація в місті

Ті посилки, які були прийняті до 24 лютого, повернуть власникам

«Укрпошта» працює у штатному режимі у містах, де це дозволяє безпекова ситуація. Про це «Главкому» повідомили в Офісі президента.

Перш за все робота відділень в обмеженому режимі буде зосереджена на забезпеченні обслуговування найбільш вразливих верств населення пенсійними виплатами та товарами побутового споживання, а також можна буде отримати свої посилки.

Крім того, «Укрпошта» припинила співробітництво з Поштою Росії та Білорусі. Посилки та перекази в ці країни не приймаються. Ті посилки, які були прийняті до 24 лютого, повернуть власникам з оплатою, як тільки безпекова ситуація дозволить це зробити.

Раніше співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк заявив, що компанія «продовжує працювати там, де це можливо та безпечно для людей».

Також координаційний центр з надання правової допомоги при Мін’юсті роз’яснив українцям, що робити, якщо посилку втратили на пошті.

До слова, «Нова пошта» змінила тарифи. За що доведеться платити більше.

Також повідомлялося, що для плавання відкриті лише два українських порти – Бердянськ та Маріуполь, вантажні операції призупинені.