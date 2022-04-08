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    У Київській, Сумській та Чернігівській областях стартувало відновлення ключових транспортних маршрутів

    Комунальники приступають до роботи на трасі М-01 Київ&nbsp;&ndash; Чернігів - У Київській, Сумській та Чернігівській областях стартувало відновлення ключових транспортних маршрутів
    Комунальники приступають до роботи на трасі М-01 Київ  Чернігів
    фото з відкритих джерел

    Кубраков також наголосив на необхідності якнайшвидше відновити роботу підприємств у звільнених від окупанта областях

    У Київській, Сумській та Чернігівській областях почали відновлення ключових транспортних маршрутів: траси М-01 Київ – Чернігів, М-06 Київ – Чоп та Н-12 Суми – Полтава. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

    «Приступаємо до роботи на трасі М-01 Київ – Чернігів. Це критично важливий логістичний маршрут», – сказав він.

    За його словами, на Київщині вже розчищено 29 км траси М-06 Київ – Чоп та 16 км вулиць в Ірпені. «Також ми облаштовуємо тимчасові дороги поруч з тимчасовими переправами, які забезпечать сполучення міст-супутників зі столицею», – зазначив Кубраков, додавши, що наразі влаштовуються насипи поруч з переправами у Стоянці та Ірпені.

    На одному з ключових у Сумські області маршрутів Н-12 Суми – Полтава вже розчищено та укріплено під’їзд до тимчасового мосту. Найближчими днями стартує прибирання інших доріг області.

    Кубраков також наголосив на необхідності якнайшвидше відновити роботу підприємств у звільнених від окупанта областях.

    «Ми проводимо перемовини з місцевим бізнесом, шукаємо варіанти для швидкого відновлення роботи підприємств, відновлення чи перебудови ланцюжків постачання. Пріоритет – запуск економіки усіх звільнених регіонів», – наголосив міністр.

    На Київщині вже розчищено 29 км траси М-06 Київ – Чоп та 16 км вулиць в Ірпені
    На Київщині вже розчищено 29 км траси М-06 Київ – Чоп та 16 км вулиць в Ірпені

    Теги: росія Полтава окупанти Суми Київ дороги війна Україна Чернігів окупація Олександр Кубраков #stoprussia
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    У Київській, Сумській та Чернігівській областях стартувало відновлення ключових транспортних маршрутів