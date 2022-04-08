У Київській, Сумській та Чернігівській областях стартувало відновлення ключових транспортних маршрутів

Комунальники приступають до роботи на трасі М-01 Київ – Чернігів

Кубраков також наголосив на необхідності якнайшвидше відновити роботу підприємств у звільнених від окупанта областях

У Київській, Сумській та Чернігівській областях почали відновлення ключових транспортних маршрутів: траси М-01 Київ – Чернігів, М-06 Київ – Чоп та Н-12 Суми – Полтава. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Приступаємо до роботи на трасі М-01 Київ – Чернігів. Це критично важливий логістичний маршрут», – сказав він.

За його словами, на Київщині вже розчищено 29 км траси М-06 Київ – Чоп та 16 км вулиць в Ірпені. «Також ми облаштовуємо тимчасові дороги поруч з тимчасовими переправами, які забезпечать сполучення міст-супутників зі столицею», – зазначив Кубраков, додавши, що наразі влаштовуються насипи поруч з переправами у Стоянці та Ірпені.

На одному з ключових у Сумські області маршрутів Н-12 Суми – Полтава вже розчищено та укріплено під’їзд до тимчасового мосту. Найближчими днями стартує прибирання інших доріг області.

Кубраков також наголосив на необхідності якнайшвидше відновити роботу підприємств у звільнених від окупанта областях.

«Ми проводимо перемовини з місцевим бізнесом, шукаємо варіанти для швидкого відновлення роботи підприємств, відновлення чи перебудови ланцюжків постачання. Пріоритет – запуск економіки усіх звільнених регіонів», – наголосив міністр.

На Київщині вже розчищено 29 км траси М-06 Київ – Чоп та 16 км вулиць в Ірпені