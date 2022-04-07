Ворог обстрілює з важкої артилерії лінію зіткнення: ситуація на Донеччині

Кириленко закликав усіх мирних жителів евакуюватися, щоб українські захисники могли ефективно захищати територію країни

На Донеччині рашисти ведуть обстріли з важкої артилерії вздовж лінії розмежування. В області вживаються всі заходи для евакуації населення. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час телемарафону UAразом.

«Обстріли продовжуються зараз на всій лінії розмежування. Бойові дії йдуть у Вугледарі, Мар'їнці, обстріл Торецька відбувається буквально цієї хвилини з важкої артилерії, мінометів. І всі заходи вживаються для евакуації населення», - сказав голова регіону.

Він зазначив, що евакуація в області організована, кількість людей дуже велика, і відразу оперативно вирішуються всі питання і логістики, і всі інші, які виникають.

Кириленко закликав усіх мирних жителів евакуюватися, щоб українські захисники могли ефективно захищати територію країни.

«Люди, які меншою мірою задіяні та не задіяні у роботі критичної інфраструктури, комунальних служб, мають перебувати у безпеці, хоча б у відносно безпечних регіонах. Це для того, щоб збройні сили могли ефективніше діяти та захищати території Донецької та Луганської областей», – сказав керівник обласної адміністрації.

Він ще раз наголосив, що сьогодні влада розуміє, наскільки ескалація буде значущою та серйозною тут, у цьому регіоні України.

Нагадаємо, влада Луганщини закликала місцевих мешканців терміново евакуюватися. Поки російські окупанти не знищили залізницю