Росіяни знищили у Чорнобилі архіви, які українці збирали десятиріччями

Російська армія вкрала все обладнання, яке було встановлено в Інфоцентрі в Дитятках

Окупаційні війська Російської Федерації, яким після початку повномасштабного вторгнення вдалося тимчасово захопити Чорнобильську зону, знищили документи та архіви, які українські спеціалісти збирали десятиріччями. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота.

«Це все, що лишилось від наших чорнобильських документів та архівів. Те, що ми збирали десятиріччями, якась курва просто викинула в смітник», – йдеться в дописі.

Крім того, він розповів, що окупанти вкрали в нього фотоапарати, дрон та графічну станцію.

«Російська армія вкрала все обладнання, яке було встановлено в Інфоцентрі в Дитятках в рамках програми ГЕФ, окрім сонячної панелі на даху. Її стан ще не перевіряв. Також сперли мій зачинений сейф. Дуже важкий», – резюмував Сирота.

Нагадаємо, на Чорнобильській атомній електростанції, яка понад місяць була окупована збройними підрозділами РФ, 2 квітня підняли прапор України.

А ось сСеред окупантів паніка через опромінення військових у зоні ЧАЕС.