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    Росіяни знищили у Чорнобилі архіви, які українці збирали десятиріччями

    Росіяни після себе залишають руїни&nbsp; - Росіяни знищили у Чорнобилі архіви, які українці збирали десятиріччями
    Росіяни після себе залишають руїни 
    фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження

    Російська армія вкрала все обладнання, яке було встановлено в Інфоцентрі в Дитятках

    Окупаційні війська Російської Федерації, яким після початку повномасштабного вторгнення вдалося тимчасово захопити Чорнобильську зону, знищили документи та архіви, які українські спеціалісти збирали десятиріччями. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота.

    «Це все, що лишилось від наших чорнобильських документів та архівів. Те, що ми збирали десятиріччями, якась курва просто викинула в смітник», – йдеться в дописі.

    Крім того, він розповів, що окупанти вкрали в нього фотоапарати, дрон та графічну станцію.

    «Російська армія вкрала все обладнання, яке було встановлено в Інфоцентрі в Дитятках в рамках програми ГЕФ, окрім сонячної панелі на даху. Її стан ще не перевіряв. Також сперли мій зачинений сейф. Дуже важкий», – резюмував Сирота.

    Нагадаємо, на Чорнобильській атомній електростанції, яка понад місяць була окупована збройними підрозділами РФ, 2 квітня підняли прапор України.

    А ось сСеред окупантів паніка через опромінення військових у зоні ЧАЕС.

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    Теги: росія окупанти ЧАЕС війна Чорнобильська зона документи Україна окупація Олександр Сирота #stoprussia
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    Росіяни знищили у Чорнобилі архіви, які українці збирали десятиріччями