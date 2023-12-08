На Житомирщині вогонь забрав життя трьох дітей (фото)
Мама малюків, 1986 року народження, отримала опіки
На Житомирщині через пожежу в житловому будинку загинули троє дітей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Дім уже був охоплений полум'ям, коли пожежники прибули на місце події, унаслідок чого загинули троє дітей; їхня мати дістала опіки.
У селі Вербівці Коростенського району Житомирської області, 8 грудня вдень, сталося загорання у житловому будинку. Згідно офіційної інформації, будинок вже був охоплений полум'ям, коли пожежники прибули на місце події. У вогні загинуло троє малолітніх дітей, віком від 2 до 5 років.
Також зазначається, що мама малюків, 1986 року народження, отримала опіки.
Гасити пожежу надзвичайникам допомагали вогнеборці місцевої пожежної охорони з двох сіл, проте аби повністю її ліквідувати знадобилося майже 1,5 год.
Вказується, що попередня причина трагедії – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.
Раніше повідомлялося, що рятувальники загасили масштабну пожежу під Вінницею.
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