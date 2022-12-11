Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну: яскраві фото

Пластуни повезли Вифлеємський вогонь територією України

Сьогодні, 11 грудня, у пункті пропуску «Малий Березний» відбулася традиційна передача Вифлеємського вогню миру. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Безпосередньо на державній межі запалили свічки та лампадки від вогню, доставленого скаутами з Відня до словацького пункту пропуску «Убля». На території України їх зустрічали пластуни.

«Цьогоріч ми особливо чекали на прибуття Вифлеємського вогню в Україну. Для нас велика радість та честь сприяти поширенню священного вогню територією нашої держави. Щиро віримо, що він принесе мир та Божу благодать нашій країні», – зазначив заступник начальника загону Юрій Безкостюк.

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Як зазначається, пластуни повезли Вифлеємський вогонь територією України, а військовий капелан Чопського прикодонного загону доставив священний вогонь у каплицю святого Спиридона Триміфунтського, звідки його поширять по прикордонних підрозділах.

Вифлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. В Україні з 1999 року Вогонь, що символізує мир, любов та добро, і символічно об'єднує всіх українців, поширюють пластуни – українські скаути. Щороку пластуни передають Вифлеємським вогонь миру громадам міст, лікарням, школам, сиротинцям, державним установам по всій Україні.

Нагадаємо, минулого року українські пластуни традиційно напередодні різдвяних свят принесли у Верховну Раду Вифлеємський вогонь.