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Масштабна пожежа в Іжевську – вогонь поширився на кілька тисяч квадратних метрів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Масштабна пожежа в Іжевську – вогонь поширився на кілька тисяч квадратних метрів
Причину пожежі рятувальники не повідомляють
фото з відкритих джерел

Загалом у ліквідації загоряння задіяно 46 осіб та 16 одиниць техніки

У російському Іжевську, столиці Удмуртії, спалахнув склад.

За попередніми даними, площа пожежі становить 3,8 тис. кв. м, повідомили у пресслужбі МНС Росії.

Масштабна пожежа в Іжевську – вогонь поширився на кілька тисяч квадратних метрів фото 1

Причину пожежі не вказують.

Загалом у ліквідації загоряння задіяно 46 осіб та 16 одиниць техніки. За даними ГУ МНС зУдмуртії, людей усередині складу немає.

Масштабна пожежа в Іжевську – вогонь поширився на кілька тисяч квадратних метрів фото 2

Нагадаємо, у ніч проти 29 жовтня у Краснодарському краї на нафтопереробному заводі пролунав вибух. В результаті виникла пожежа. 

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 29 жовтня Росія заявила, що нібито збила 36 українських БПЛА над Кримом і Чорним морем.

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Теги: пожежа вибух росія НСЗУ відео

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