Масштабна пожежа в Іжевську – вогонь поширився на кілька тисяч квадратних метрів

Загалом у ліквідації загоряння задіяно 46 осіб та 16 одиниць техніки

У російському Іжевську, столиці Удмуртії, спалахнув склад.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За попередніми даними, площа пожежі становить 3,8 тис. кв. м, повідомили у пресслужбі МНС Росії.

Причину пожежі не вказують.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загалом у ліквідації загоряння задіяно 46 осіб та 16 одиниць техніки. За даними ГУ МНС зУдмуртії, людей усередині складу немає.

Нагадаємо, у ніч проти 29 жовтня у Краснодарському краї на нафтопереробному заводі пролунав вибух. В результаті виникла пожежа.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 29 жовтня Росія заявила, що нібито збила 36 українських БПЛА над Кримом і Чорним морем.