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    Війна на Донбасі. Російські окупанти обстріляли позиції українських захисників

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    Про дії російських окупантів повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК - Війна на Донбасі. Російські окупанти обстріляли позиції українських захисників
    Про дії російських окупантів повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК

    Внаслідок обстрілу, один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення

    Український військовослужбовець у неділю, 10 квітня, зазнав поранень внаслідок обстрілу з боку російських окупантів.

    Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».

    «Сьогодні, 10 квітня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що бійцю оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середнього ступеня тяжкості.

    Про дії російських окупантів повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

    Напередодні головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що повідомлення, поширені державою-агресором РФ про нібито «підготовку України до наступу на Донбас» не відповідають дійсності та мають характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації.

    Нагадаємо, США, Німеччина і Франція закликали Росію припинити провокації на Донбасі.

    Як повідомлялося, Путін готується до війни? У Росії шукають кладовища для термінового захоронення «військових трупів».

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    Теги: окупанти ОБСЄ Донбас ЗСУ війна Путін
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