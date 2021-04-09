Головнокомандувач Збройних сил зробив заяву щодо інформаційних атак Росії

Росія намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені й посіяти паніку серед жителів тимчасово окупованих територій

Повідомлення, поширені Російською Федерацією про нібито «підготовку України до наступу на Донбас» не відповідають дійсності, а Кремль намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені. Про це сьогодні заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак, коментуючи агресивні дій Російської Федерації в інформаційному просторі.

«Повідомлення, поширені державою-агресором російською федерацією про нібито «підготовку України до наступу на Донбас» не відповідають дійсності та носять характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації. Ця кампанія має на меті дискредитувати Україну на міжнародній арені, посіяти паніку серед населення тимчасово окупованих територій, змінити інформаційний порядок денний для просування геостратегічних інтересів Кремля», – йдеться в заяві головкома ЗСУ, яку цитує пресцентр Генштабу.

У заяві наголошується, що вищим військово-політичним керівництвом України визначено політико-дипломатичний сценарій врегулювання міжнародного збройного конфлікту у Донецькій та Луганській областях як пріоритетний.

«Звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом неминуче призведе до загибелі великої кількості цивільних громадян і втрат серед військовослужбовців, що є неприйнятним для України. Будучи відданою загальнолюдським цінностям та нормам міжнародного гуманітарного права, наша держава на перше місце ставить життя своїх громадян», – нагадав Хомчак.

Він також підкреслив, що Збройні сили України готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України.

«Використовуючи залякування та шантаж застосування військової сили, РФ штучно загострює ситуацію для досягнення власних геостратегічних цілей. Нарощення міжвидових угруповань військ уздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України використовується Кремлем у якості додаткового інструменту тиску. На цьому тлі Україну підтримує увесь цивілізований світ. Ми не самі перед обличчям ворога», – запевняє Хомчак.

У заяві також наголошується, що Збройні сили України активно сприяють реалізації євроатлантичного курсу держави.

«Ми активізували військовий діалог з Альянсом на стратегічному рівні та поглибили співпрацю у Чорноморському регіоні. Збройні сили України беруть участь у колективних заходах підготовки військ (сил), у тому числі у навчаннях НАТО за тематикою статті 5 Північноатлантичного договору, - йдеться у заяві.

«Співробітництво Україна-НАТО носить винятково мирний характер, спрямоване на зміцнення обороноздатності країни та всебічно сприяє досягненню військових критеріїв набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору. Євроатлантичний вибір України є суверенним правом нашої держави, на яке не має права впливати Росія», - наголосив Хомчак.

Він також заявив, що українська армія готова дати відсіч РФ. Напередодні Путін поскаржився Меркель на «провокаційні дії Києва» на Донбасі. Міністерство закордонних справ Росії також звинувачує українську сторону в порушенні мінських угод.

Додамо, що наступного тижня США відправляють два військові кораблі у Чорне море.

Представник Пентагону додав, що авіація ВМС США продовжує проводити розвідувальні місії в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем і стежити за активністю ВМФ Росії, а також за пересуванням військ в тимчасово окупованому Криму.

Напередодні десантні та артилерійські катери Каспійської флотилії Росії почали міжфлотський перехід в Чорне море в рамках так званих навчань.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Вашингтон закликає Москву «знизити напруженість» з Києвом. Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США продовжують стежити за ситуацією на сході України. Він додав, що Вашингтон продовжує надавати Києву нелетальні та летальні озброєння, щоб український народ міг краще себе захистити.

Із минулого тижня США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів. Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Представники НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великобританії підтвердили непохитну підтримку суверенітету України. 7 квітня представники обговорили військову активність Росії біля України.

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