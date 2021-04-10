Наразі людей фактично пропускають лише через два КПВВ

Наразі людей фактично пропускають лише через два КПВВ

За повідомленням Держприкордонслужби України, не працюють пункти «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар'їнка»

Російсько-окупаційні війська залишають повністю заблокованими дорожні коридори через п'ять контрольних пунктів в’їзду-виїзду на Донбасі. Не працюють пункти «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар'їнка». Про це повідомили у пресцентрі Держприкордонслужби України.

Наразі людей фактично пропускають лише через два КПВВ.

«Рух дорожнім коридором до контрольного пункту «Новотроїцьке» окупанти відкривають лише двічі на тиждень. При цьому російські найманці перешкоджають вільному переміщенню людей, суттєво обмежуючи пасажиропотік», – ідеться в заяві.

Щоденно пропускні операції здійснювалися лише у КПВВ «Станиця Луганська».

КПВВ щоденно з 8:00 до 16:00 відкриті для пропуску.

Загалом минулого тижня військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили на тимчасово окуповану територію 5 294 особи, на контрольовану територію – 5 230 осіб.

Крім того, проросійські бойовики не допустили на тимчасово окуповану територію України 10 громадян. Прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Раніше на контрольно-пропускному пунктів в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» військовослужбовці Донецького загону виявили у жінки, яка прибула з тимчасово окупованої території Донбасу, паспорт «ДНР».

До слова, колишнього молодшого сержанта і експрацівницю відділення обліку особового складу військової частини 3057 Нацгвардії (Маріуполь) визнано винною у причетності до створення терористичної організації та призначено покарання у вигляді восьми років в’язниці. У лютому 2015 року колишня військова погодилася співпрацювати з бойовиком «ДНР».

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