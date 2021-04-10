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    Події в Україні

    Бойовики блокують роботу п’яти контрольних пунктів в’їзду-виїзду на Донбасі

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    Наразі людей фактично пропускають лише через два КПВВ - Бойовики блокують роботу п’яти контрольних пунктів в’їзду-виїзду на Донбасі
    Наразі людей фактично пропускають лише через два КПВВ
    Фото: facebook-сторінка Державної прикордонної служби України

    За повідомленням Держприкордонслужби України, не працюють пункти «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар'їнка»

    Російсько-окупаційні війська залишають повністю заблокованими дорожні коридори через п'ять контрольних пунктів в’їзду-виїзду на Донбасі. Не працюють пункти «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар'їнка». Про це повідомили у пресцентрі Держприкордонслужби України.

    Наразі людей фактично пропускають лише через два КПВВ.

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    Бойовики блокують роботу п’яти контрольних пунктів в’їзду-виїзду на Донбасі
    Бойовики блокують роботу п’яти контрольних пунктів в’їзду-виїзду на Донбасі
    Фото: facebook-сторінка Державної прикордонної служби України

    «Рух дорожнім коридором до контрольного пункту «Новотроїцьке» окупанти відкривають лише двічі на тиждень. При цьому російські найманці перешкоджають вільному переміщенню людей, суттєво обмежуючи пасажиропотік», – ідеться в заяві.

    Щоденно пропускні операції здійснювалися лише у КПВВ «Станиця Луганська».

    КПВВ щоденно з 8:00 до 16:00 відкриті для пропуску.

    Загалом минулого тижня військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили на тимчасово окуповану територію 5 294 особи, на контрольовану територію – 5 230 осіб.

    Крім того, проросійські бойовики не допустили на тимчасово окуповану територію України 10 громадян. Прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

    Раніше на контрольно-пропускному пунктів в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» військовослужбовці Донецького загону виявили у жінки, яка прибула з тимчасово окупованої території Донбасу, паспорт «ДНР».

    До слова, колишнього молодшого сержанта і експрацівницю відділення обліку особового складу військової частини 3057 Нацгвардії (Маріуполь) визнано винною у причетності до створення терористичної організації та призначено покарання у вигляді восьми років в’язниці. У лютому 2015 року колишня військова погодилася співпрацювати з бойовиком «ДНР».

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    Теги: прикордонники окупанти ДНР КПВВ паспорт арешт сепаратист
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